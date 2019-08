Ventes de smartphones : Xiaomi proche de faire tomber Apple du top 3

Comme tous les trimestres, l’institut d’analyse IDC publie ses chiffres portant sur les ventes de smartphones. Information principale : Apple, qui est déjà descendu d’une marche à cause de Huawei, a aussi failli sortir du top 3 à cause d’une autre marque chinoise : Xiaomi.

Apple garde sa médaille de bronze (mais de peu), devant Xiaomi

Ainsi, si l’on se réfère aux derniers chiffres publiés par l’IDC, les ventes de smartphones du constructeur de l’iPhone et celui du Mi Mix sont très proches. Apple garde sa médaille de bronze avec 33.8 millions de smartphones vendus dans le monde, soit près de 10.1 % des parts de marché.

Derrière, Xiaomi prend 9.7 % de part de marché avec un total de 32.8 millions d’unités vendues durant ce deuxième trimestre de l’année. Comme vous l’aurez remarqué, il n’a fallu que de « peu » pour que la marque chinoise réussisse à détrôner la firme de Cupertino.

Les indétrônables : Samsung et Huawei

Pour le moment, le duo indétrônable que sont Samsung et Huawei reste en tête de classement. Et même si en quelques mois, le fabricant chinois a réussi une hausse de 8.3 %, qui est la progression la plus forte du marché, il reste encore nettement derrière le constructeur coréen qui a réussi à écouler 75.5 millions de smartphones lors de ce second trimestre.

En revanche, la lutte pour la troisième marche du podium est extrêmement serrée. Ainsi, les principaux concurrents sont Xiaomi mais également Oppo (avec ses 29.5 millions d’unités, vendues). Le suspense est donc à son comble, car d’ici trois mois, tout peut changer.

Les nouveaux iPhone pourront peut-être faire la différence

Si la course pour la troisième place a été aussi rude, c’est surtout grâce aux récents succès de la gamme Reno de Oppo et du MI 9 de Huawei. Pour être certain de ne pas perdre sa place, Apple devra tout miser sur la sortie des nouveaux iPhone en septembre prochain. Néanmoins, rien ne garantit encore le succès de la marque à la pomme croquée.

