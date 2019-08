Des hackers russes viseraient vos objets connectés

Les objets connectés envahissent notre quotidien. Dans nos maisons comme dans nos bureaux, les téléphones, les imprimantes, les enceintes et autres ont, désormais, une place prépondérante. Et au-delà de l’innovation que cela représente pour la vie quotidienne, c’est également une opportunité pour les hackers.

En effet, Microsoft a déclaré qu’un groupe de pirates financé par le gouvernement russe s’attaquerait, désormais, aux objets connectés. Selon les dernières recherches, la sécurité sur ces objets n’est pas la meilleure. Ainsi, les chances de les pirater sont beaucoup plus grandes.

Des hackers célèbres s’intéressent aux objets connectés

Selon les informations partagées par la compagnie : « ces appareils sont devenus des points d’entrée à partir desquels ces acteurs établissent une présence sur le réseau et cherchent d’autres points d’accès ». Tous les objets piratés avaient un point commun : leurs données étaient toutes renvoyer vers un serveur affilié à Strontium.

Si ce nom ne vous est pas nouveau, c’est parce qu’il s’agit d’un groupe de pirates très célèbre que l’on connait également sous le nom de Fancy Bear ou APT28. Ils étaient, entre autres, les responsables de la cyberattaque sur TV5 Monde en avril 2015 ainsi que le piratage du Comité national démocrate étasunien en 2016.

Ce groupe est particulièrement connu pour son efficacité, mais également, pour sa dangerosité. En 2016, Microsoft avait déjà sortir un rapport leur concernant. De ce temps, Strontium était déjà catégorisé comme étant « une menace caractérisée par des tactiques et des techniques agressives et persistantes et son utilisation répétée des vulnérabilités zero-day pour attaquer ses cibles ».

Et les chiffres publiés par le FBI vous laisseront certainement froid dans le dos : Strontium a déjà pris le contrôle de plus de 500 000 routeurs dans 54 pays.

Comment s’en protéger ?

Si les utilisateurs sont nombreux à être cibles de ce type de piratage, c’est surtout parce que les pirates savent que ces derniers sont les moins à cheval concernant la sécurité de leurs objets connectés. Ainsi, trop d’utilisateurs ont tendance à négliger les mises à jour de leur antivirus ou encore la modification de leur mot de passe régulièrement. Pour vous éviter ce genre de mauvaise « surprise », pensez à changer le mot de passe de tous vos appareils connectés.