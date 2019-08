Des Macbook 5G seraient prêts dès 2020

Tous les constructeurs sont désormais dans la course au réseau 5G. Et si les utilisateurs de Huawei seront particulièrement plus avancés que les autres, les Apple addicts pourraient également rejoindre le peloton de tête assez tôt. Comme tous les ans, la marque à la pomme est à l’affût des dernières nouveautés du domaine.

Si tous s’attendent à retrouver le réseau 5G sur les iPhone, sachez que les MacBook pourront également en profiter en 2020.

Des MacBook sous 5G, oui mais…

C’est le journal taïwanais DigiTimes qui relie l’information. Selon un récent article : les MacBook du second semestre de 2020 seraient donc dotés d’une connexion 5G. La firme de Cupertino remplacerait les antennes métalliques des MacBook par des antennes en céramique, élément indispensable pour une connexion 5G dans les meilleures conditions qui soient.

Néanmoins, le journal précise que cette amélioration entraînera certainement un coût de production plus élevé. En effet, la céramique coûte six fois plus cher que le métal. Pour les futurs propriétaires de MacBook, il faudra donc se préparer à débourser un peu « plus ». Bonne nouvelle : vous aurez encore beaucoup de temps pour économiser.

Un intérêt grandissant pour la 5G

Après l’achat de la division modem d’Intel, tous les addicts de la marque à la pomme ont su que l’arrivée de la 5G sur les récents supports ne tarderont pas. Ainsi, sur les futurs MacBook, Apple prévoirait d’utiliser entre 13 et 15 antennes en céramique. Evidemment, toutes ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Apple n’a pas encore confirmé la sortie d’un MacBook avec une connexion 5G.

De plus, il est important de préciser que si DigiTimes a parfois vu juste, il n’est pas judicieux de le considérer comme étant une source d’information « fiable ». Mais cela ne ferme pas les champs de possibilité. Laissons le temps nous le prouver.

