Google Maps : la réalité augmentée désormais sur tous les smartphones

Jusqu’à aujourd’hui surtout utilisée pour des applis de jeux, comme Pokémon GO ou Harry Potter Wizards Unite, la réalité augmentée débarque aujourd’hui sur Google Maps, et ce sur tous les modèles de smartphones.

La firme de Mountain View a mis en place une fonctionnalité baptisée Live View. Au lieu de s’afficher sur un plan, les flèches directionnelles sont directement intégrées au monde réel via l’écran du téléphone.

Voilà quelques semaines que la fonctionnalité était disponible pour certains utilisateurs de téléphones Pixel, avant la sortie de la version beta pour tout le monde.

We’re giving the 🤳emoji new meaning.

See the way with #LiveView, directions placed right on top of your world to make sure you never miss a turn again. Rolling out starting today on compatible iOS and Android devices. pic.twitter.com/7ydbShMDRb

— Google Maps (@googlemaps) August 8, 2019