HarmonyOS : Huawei présente officiellement son OS alternatif à Android

Ce qui n’était encore qu’au stade de rumeur persistante est maintenant officiel. Huawei vient d’annoncer HarmonyOS, son système d’exploitation censé remplacer Android. En Chine, l’OS sera nommé Hongmeng, comme on l’avait annoncé à plusieurs reprises.

C’est à l’occasion de la Huawei Developer Conference, à Dongguan, en Chine, que Huawei a présenté son OS, censé fonctionner sur tous les appareils, des smartphones aux enceintes connectées en passant par les systèmes intégrés dans les voitures. Les déclarations du président de Huawei, selon lesquelles l’OS ne devait pas concurrencer Android, étaient donc fausses.

Cependant, Huawei va d’abord commercialiser HarmonyOS pour les produits servant à la maison. Les smartphones devraient en priorité fonctionner sous Android. Mais en cas de problème, HarmonyOS pourra servir de solution de dépannage. Il se pourrait par exemple que les autorités américaines décident à nouveau de priver les smartphones Huawei d’Android.

And finally from Richard Yu: #HarmonyOS will officially be OPEN SOURCE #HDC2019 pic.twitter.com/KK8NGNS0Py

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019