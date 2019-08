Streaming vidéo : Facebook veut concurrencer Netflix

Depuis le début de l’année, de plus en plus d’entreprises annoncent leur arrivée dans le monde du streaming vidéo en proposant des plateformes aussi « intéressantes » les unes que les autres. Aujourd’hui, le géant Facebook se joint également à la partie et tente de vendre des abonnements à ses utilisateurs.

Le réseau vient d’annoncer l’arrivée d’une phase de test, réservée, dans un premier temps, aux Américains. Ces derniers auront, par ailleurs, la possibilité de bénéficier d’un service de vidéos (Tastemade pour l’alimentation et le voyage, CollegeHumour pour l’humour) à partir de la plateforme.

Le service de streaming Facebook à ses débuts

Pour le moment, le service proposé par Facebook est encore très limité. Et pour cause, aucune grande marque ne fait encore partie de l’offre initiale. Pour expliquer le peu d’investissement des grosses pointures du secteur, il est important de préciser que les acteurs majeurs exigent des garanties à l’échelle de centaines de milliers de dollars.

Selon le site Recode, ayant relayé cette nouveauté de Facebook, le patron de Tastemade prélèverait 30 % sur chaque abonnement vendu via Facebook. Cette commission est similaire à celle que les intermédiaires comme Apple prélèvent sur ses magasins d’applications, par exemple.

Un concurrent à Netflix ?

C’est, certainement, la question que les utilisateurs se posent le plus. Toutefois, contrairement à Netflix ou même HBO et Amazon, Facebook reste un intermédiaire. Il n’a donc pas l’intention de se lancer dans la production de contenus. Néanmoins, le réseau social affirme que s’il ne s’agit, pour le moment, que d’une simple phase test, il reste ouvert à toutes les propositions venant d’autres compagnies de production vidéo.

Et si Facebook ne vient, pour le moment, pas encore intégrer les « redoutables » concurrents de Netflix, d’autres compagnies pourront le faire. Et pour cause, plusieurs annonces se succèdent dans ce marché en évolution perpétuelle. Warner lance, par exemple le HBO Max pour le printemps 2020. Disney, quant à lui, annonce l’arrivée de Disney + pour cette fin d’année 2019. Et même la marque à la pomme se prépare, actuellement, à lever les voiles sur sa propre plateforme dont le lancement est prévu pour cette année.