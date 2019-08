Sur Youtube, les stars auraient beaucoup plus de droits que les autres

On en avait déjà parlé dans un précédent article : Youtube a tendance à laisser de côté certaines valeurs pour booster les vues générées par ses vidéos, en particulier les plus populaires. Dernière preuve en date : des modérateurs, dont le métier consiste à identifier les contenus problématiques publiés sur Youtube, accusent Youtube de favoritisme.

En clair, les comptes les plus populaires, et donc ceux qui génèrent le plus de vues, auraient le droit de passer outre certaines règles. Un traitement de faveur exposé dans un article du Washington Post.

Le peu de pouvoir des modérateurs Youtube

Selon les onze modérateurs et anciens modérateurs interrogés par le Washington Post, les règles toucheraient notamment les discours offensants, le harcèlements et les contenus à caractère choquant. Parmi les Youtubeurs bénéficiant du laxisme de la plateforme, on trouverait Logan Paul, Steven Crowder et PewDiePie.

YouTube, qui s’est retrouvé sous le feu des critiques pour son extrême tolérance vis-à-vis des contenus problématiques, nie d’ores et déjà les allégations. La plateforme de Google prône une règlementation juste, équitable et sévère. Selon Alex Joseph, porte-parole de Youtube, la compagnie appliquerait «une inspection systématique de sa politique pour s’assurer de définir des limites justes, au bon endroit. »

Pourtant, comme le souligne le Washington Post, la modération version Youtube fonctionne différemment des autres réseaux sociaux, Facebook et Twitter en tête. Nombre de ses modérateurs n’ont pas la liberté de supprimer le contenu eux-mêmes. Ils peuvent simplement avertir leur direction en cas d’infraction. En somme, des recommandations, rien de plus.

La direction passe au-delà des recommandations

Pire. Les onze modérateurs indiquent que leurs alertes sont souvent ignorées par la direction, surtout si elles concernent des comptes populaires. Précisons que les sanctions vis-à-vis d’un contenu en infraction peuvent impliquer le retrait de la monétisation ou la suppression pure et simple de la vidéo. Des mesures que Youtube souhaiterait éviter, le site ayant autant d’argent à perdre que le Youtubeur. «Notre responsabilité n’a jamais été vis-à-vis des créateurs ou des utilisateurs, mais envers les publicitaires», déclare une ancienne modératrice.

Par ailleurs, les modérateurs critiquent des standards peu clairs, fluctuants et parfois difficiles à comprendre. Youtube aura tout de même modifié sa politique une bonne dizaine de fois au cours des dernières années. Par exemple : la nudité partielle est interdite sur le site, mais seulement si celle-ci est le point central de la vidéo. Si elle est en arrière-plan, elle peut être tolérée.

Autre point de mécontentement : les exigences peu réalistes de la compagnie. Les modérateurs se voient obligés de suivre un quota de 120 vidéos annotées par jour. Conséquence : les modérateurs se voient obligés de passer outre les vidéos les plus longues.

Voilà qui aide à comprendre comment, il y a deux ans, Logan Paul est parvenu à publier une vidéo montrant clairement un homme mort dans la forêt des suicidés.