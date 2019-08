Sous Android, Google se débarrasse des mots de passe sur certains sites

Vous aussi vous faites partie de ceux qui oublient tout le temps leur mot de passe ? Bonne nouvelle : pour rendre l’usage des appareils Android plus pratique, Google a décidé d’ajouter une toute nouvelle fonctionnalité sur les smartphones Nougat et plus.

En effet, il serait, désormais, possible de se connecter à certains sites (et sur certains services de Google également) sans avoir à saisir un mot de passe, mais en utilisant, tout simplement, le lecteur d’empreintes, un schéma ou un code PIN.

Sans mots de passe, une authentification plus facile pour les utilisateurs d’Android

C’est le site d’information The Verge qui nous fait part de cette nouvelle. Selon eux, Google est sur le point de lancer une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’accéder à certains services du groupe sur Chrome avec une authentification plus simple et plus rapide. En effet, il ne serait plus nécessaire de s’authentifier par le biais d’un mot de passe classique.

Afin d’avoir accès à ces services, il suffira, désormais, d’utiliser un des moyens de déverrouillage que les utilisateurs de smartphones connaissent déjà très bien : le lecteur d’empreintes digitales, le code PIN ou encore le schéma. Pour le moment, Android ne propose pas encore l’authentification par le biais de la reconnaissance faciale. The Verge ne donne pas d’explications supplémentaires, mais cela peut être due à une raison de sécurité ou un problème technique.

Pour les smartphones sous Android 7.0

Qui pourra profiter de cette nouvelle fonctionnalité ? Ce sont tous les utilisateurs de smartphones sous Android 7.0 Nougat et les versions supérieures. Le déploiement de cette fonction d’authentification est prévu pour aujourd’hui. Mais il devrait se faire de manière progressive. Ainsi, ce ne sont pas encore tous les utilisateurs qui pourront le tester et il faudra attendre quelques jours pour que tous les appareils soient totalement compatibles.

La firme de Mountain View affirme également que d’autres services de Google devraient suivre. Apple a également l’intention de proposer un service similaire pour ses utilisateurs.

