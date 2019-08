iPhone 2020 : Apple fera appel à un fabricant Chinois pour ses écrans

Samsung et Apple, c’est fini?

Comme chaque année, les iPhone font parler d’eux bien avant leur date de sortie officielle. Pour les modèles de 2020, les dernières informations portent à croire que la marque à la pomme ne va plus se tourner vers les écrans Samsung ou LG, et pour cause: des sources proches de la marque affirment qu’Apple est en train de certifier des dalles OLED du fournisseur chinois BOE pour équiper ses iPhone de l’année prochaine. Une décision qui permettrait à l’entreprise de faire des économies significatives sur les coûts de production et qui lui offrira, surtout, une plus grande indépendance vis-à-vis de Samsung.

Le divorce avec Samsung est prononcé ?

La collaboration de Samsung et Apple ne date pas de la dernière pluie, et pour cause: cela fait déjà plusieurs années que Samsung fournit Apple en écran pour ses iPhone. D’ailleurs, l’entreprise coréenne a même réussi à devenir un véritable spécialiste de la matière avec le temps. Toujours en quête de qualité, il est tout à fait normal que la marque à la pomme ait décidé de la choisir comme fournisseur principal pour ses écrans, mais cela pourrait changer prochainement. Une publication de Nikkei Asia Review affirme que la firme de Cupertino est en train de chercher un moyen pour devenir plus indépendant et donc de ne plus faire appel aux services de Samsung. Mais cette décision aurait aussi des impacts économiques, car il est important de préciser que les dalles des iPhone sont les composants les plus chers.

Des écrans OLED de BOE contre ceux de Samsung

Pour remplacer les anciens écrans, Apple va finaliser la certification d’écrans du fabricant chinois BOE Technology Group. Ainsi, si l’on suit le timing annoncé par les médias, les premiers nouveaux écrans seront disponibles sur les iPhone de l’année prochaine, mais cette décision n’est pas encore totalement confirmée. En effet, Apple a jusqu’à la fin de l’année pour décider si BOE fera partie de ses fournisseurs ou non. De plus, l’on ne sait pas encore si l’entreprise chinoise est bien capable de couvrir les besoins d’Apple. L’on ne sait pas non plus si ce sont toutes les gammes qui recevront ces nouveaux écrans. Si Apple n’a encore rien confirmé, les spécialistes pensent que BOE se chargera, dans un premier temps, des écrans des iPhone d’entrée de gamme et que Samsung et LG continueront à fournir les dalles des appareils haut de gamme.

Un partenaire premium

Il convient tout de même de préciser que BOE est déjà un acteur important sur le marché des écrans OLED actuel. C’est, par exemple, le groupe qui fournit Huawei pour ses Mate 20 Pro. C’est également de lui que vient les écrans pliables du Mate X. Apple a donc de bonnes raisons de le choisir, outre le fait que leurs services sont beaucoup moins chers que ceux proposés par Samsung.

Voilà un changement qui pourrait influencer grandement le marché!