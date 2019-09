Affaire Huawei : Trump refuse de discuter avec la Chine

C’est le statu quo total dans l’affaire qui oppose le gouvernement Trump à Huawei. Alors que certaines concessions accordées lors du G20 en juin dernier laissaient penser à un réchauffement entre les deux partis, depuis la situation n’a pas bougé d’un iota.

Hier, Donald Trump a même annoncé refuser d’inclure le sujet Huawei dans les discussions entre Washington et Pékin qui doivent s’ouvrir en octobre. Un retournement de veste clair puisque le président américain s’était montré ouvert, plus tôt cet été, à alléger les sanctions qui pèsent sur Huawei.

L’énième retournement de veste de Trump sur la question Huawei

« Huawei est une préoccupation majeure pour nos forces armées et nos agences de renseignement, et nous ne ferons pas affaire avec», a affirmé Donald Trump mercredi lors d’une conférence de presse, rapportée par Reuters. Un revirement majeur, puisque le pensionnaire de la Maison-Blanche avait auparavant admis plus tôt la possibilité que Huawei puisse collaborer avec des entreprises américaines, à condition que l’accord ne pose pas de problème de sécurité.

Pour l’heure, ce pas en avant n’a pas encore pris effet dans la réalité. Google ne peut toujours pas fournir les téléphones Huawei avec son OS Android, et dans le même temps la firme de Shenzhen continue à développer son propre écosystème, HarmonyOS.

Pire : cette semaine, Huawei a accusé le gouvernement américain d’espionnage. Un pas en avant, deux pas en arrière.