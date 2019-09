Gears 5, Borderlands 3 : 11 jeux vidéo à surveiller en septembre !

Comment se porte votre portefeuille? Espérons qu’il est en bonne forme puisqu’il sera mis à rude épreuve au cours du mois qui vient de s’entamer! En effet, de grosses pointures du jeu vidéo débarqueront tout au long du mois de septembre, qu’on pense au remake d’un certain jeu de Nintendo ou encore le retour d’une franchise extrêmement populaire chez Gearbox. La saison automnale commence en force!

Catherine: Full Body Edition

Date de sortie : 3 septembre 2019

Sur : PlayStation 4

Les femmes fatales ayant tant torturé le pauvre Vincent Brooks il y a quelques années sont de retour, cette fois plus nombreuses que jamais! En effet, cette édition bonifiée du jeu Catherine vient ajouter une nouvelle «Catherine» à l’aventure, en plus d’offrir de nouveaux choix pour notre héros ainsi que le double de casse-tête. Le style est très spécial, mais intrigant et étrangement accrocheur!

Monster Hunter : Iceborne

Date de sortie : 6 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4, PC

Fermement attendue par les fans de Monster Hunter World, cette toute première extension s’annonce très massive! En effet, les chasseurs de monstres auront une nouvelle histoire dans laquelle plonger et qui poursuivra les intrigues du jeu original. Qui plus est, vous y retrouverez de nouveaux rangs de chasseurs ainsi que de nouvelles monstruosités à chasser, dont le Nargacuga!

NBA 2K20

Date de sortie : 6 septembre 2019

Sur : PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Septembre rime avec jeux de sports. NBA 2K20 partira le bal en venant s’adresser aux fans de cette populaire franchise. Pour cette édition, on nous promet non seulement le retour de toutes les options et modes des derniers volets, mais aussi l’inclusion des douze équipes de la WNBA ainsi que six nouvelles équipes légendaires de l’histoire du basket-ball.

À cela s’ajouteront des outils de création plus poussés et sophistiqués que ceux offerts dans NBA 2K19.

Gears 5

Date de sortie : 10 septembre 2019

Sur : Xbox One, PC

L’une des rares nouveautés de Microsoft cette année se pointera le bout du nez en septembre et ce ne sera pas n’importe laquelle! Effectivement, le sixième volet de la franchise Gears of War frayera son chemin jusqu’aux amateurs de jeux d’action afin de non seulement livrer un nouveau chapitre dans l’histoire de la série, mais aussi de nombreuses nouveautés à travers tous ses modes. En outre, le studio The Coalition a voulu rendre Gears 5 le volet le plus accessible de toute la série.

Déjà, des échos mentionnent qu’il s’agirait du meilleur jeu de la saga, ce qui n’est pas rien!

Borderlands 3

Date de sortie : 13 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4, PC

Pourquoi briser une formule gagnante? C’est un peu l’idée derrière Borderlands 3. Reprenant les idées ayant fait le succès des premiers opus de la série, Borderlands 3 sera plus de tout ce qu’on nous a proposé jusqu’à aujourd’hui. Plus de personnages, plus d’environnements, plus d’humour complètement déjanté et, surtout, plus de loot que jamais avec pas moins d’un milliard de fusils à dénicher! Imaginez, il y aura même un fusil qui crachera d’autres fusils que vous pourrez ensuite ramasser!

Considérant que Borderlands 2 est un jeu encore apprécié et joué aujourd’hui, on a toutes les raisons possibles d’attendre Borderlands 3 de pied ferme!

NHL 20

Date de sortie : 13 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4

Comme chaque mi-septembre, un nouveau NHL débarquera sur les consoles de Microsoft et Sony, préparant ainsi la glace pour la prochaine saison de hockey!

Au menu cette année : l’ajout d’entraîneurs que vous pourrez recruter et qui auront un impact sur votre équipe dans le mode Franchise, une meilleure intelligence artificielle pour les gardiens, de nouvelles animations plus réalistes pour les joueurs, pas moins de 2 000 objets à débloquer, des tournois pour le mode NHL Threes, de nouvelles patinoires pour le mode NHL Ones et de nouvelles équipes légendaires, incluant les Nordiques de Québec de l’époque des Sakic, Forsberg et cie!

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Date de sortie : 20 septembre 2019

Sur : Nintendo Switch

Voilà un (autre) jeu qui risque de faire un malheur sur la Nintendo Switch! Développée par le studio Greezo auquel on doit plusieurs remasterisations de jeux de la franchise The Legend of Zelda, cette réédition du jeu paru en 1993 sur la petite Game Boy a tout pour accrocher. En outre, on a complètement refait l’ambiance visuelle afin de donner à Link et son univers un look plus bouffi et des couleurs éclatantes.

Qui plus est, en plus de l’histoire d’antan, des objets spéciaux à récolter et des donjons classiques à affronter, le jeu proposera un éditeur de donjon vous permettant de créer vos propres labyrinthes à l’aide de schémas préconçus. Un prélude à un éventuel The Legend of Zelda Maker?

The Surge 2

Date de sortie : 24 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4, PC

Il y a quelques années, The Surge m’avait beaucoup surpris. Brutal et difficile comme un Dark Souls, le jeu avait toutefois cette particularité de nous permettre de démembrer nos ennemis afin de mieux les vaincre. Dans cet univers post-apocalyptique futuriste, disons que cette idée était un vent de fraîcheur pour un style de jeu surexploité depuis plusieurs années.

Faisant suite à cette surprise, The Surge 2 vous permettra cette fois de créer votre propre héros avant d’entamer votre quête à travers la ville infectée de Jericho. Vous pourrez toujours démembrer des ennemis et récolter des ressources afin de vous améliorer, le tout en laissant des messages sous forme de graffitis afin d’indiquer à d’autres joueurs des endroits spéciaux ou bien des dangers auxquels vous aurez, de votre côté, déjà fait face.

Des rééditions de Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Icewind Dale et Planescape : Torment

Date de sortie : 24 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Beamdog a surpris tout le monde en juin dernier en annonçant la venue de plusieurs jeux de rôle classiques qu’on a connus jadis sur PC. Ainsi, les trois premiers jeux de la franchise Baldur’s Gate seront réunis dans un seul ensemble, Neverwinter Nights sera réédité et Icewind Dale tout comme Planescape : Torment seront regroupés dans un autre duo de jeux pour les amateurs de ces vieux jeux de rôle offerts sur les consoles actuelles!

Chaque version de ces rééditions sera améliorée par rapport à l’édition d’origine, impliquant ainsi un meilleur visuel ainsi que des interfaces revues. Les contrôles seront évidemment adaptés aux consoles et il sera intéressant de voir comment ils remplaceront efficacement le bon vieux clavier ainsi que la souris!

Dragon Quest 11 S : Echoes of an Elusive Age Definitive Edition

Date de sortie : 27 septembre 2019

Sur : Nintendo Switch

Un opus en bonne et due forme de la franchise Dragon Quest s’amène sur Nintendo Switch et mon petit doigt me dit qu’il risque de combler bien des joueurs! En effet, on aura droit à une édition bonifiée de l’excellent jeu de rôle Dragon Quest 11 : Echoes of an Elusive Age sur Nintendo Switch.

Parmi les nouveautés de cette édition, vous retrouverez : de nouvelles histoires pour certains personnages, la possibilité de retourner dans des mondes d’autres jeux de la série afin d’y découvrir de nouveaux secrets, l’option de pouvoir directement attaquer des monstres sur le terrain afin de récolter de l’expérience et le pouvoir d’alterner entre du visuel HD ou 16 bits. Bref, des ajouts importants à un jeu qui était, à la base, déjà massif!

FIFA 20

Date de sortie : 27 septembre 2019

Sur : Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Le 27ème (!) opus de la franchise FIFA frappe à nos portes en apportant son lot de modifications et nouveautés! En outre, le mode VOLTA Football sera intégré et permettra de disputer des parties à 3vs3, 4vs4 et 5vs5 avec un style se rapprochant du soccer de rue plutôt que du soccer professionnel. Le mode Ultimate Team bénéficiera quant à lui de 14 nouvelles légendes ainsi que de deux nouvelles options (King of the Hill et Mystery Ball). Quant au mode Career, la gestion des équipes a été revue et il incorporera désormais des conférences de presse interactives ainsi qu’un système d’humeur qui affectera le moral des joueurs de façon plus réaliste.

