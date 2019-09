Netflix : une nouvelle fonctionnalité pour ne pas rater les nouveautés

Avec l’arrivée de nombreux concurrents, Netflix se doit constamment d’améliorer ses offres. Mais si la plateforme de streaming peut être fière d’une chose, c’est certainement la grande panoplie de choix qu’elle offre dans son catalogue de contenus. Malheureusement, cela ne simplifie pas la tâche des utilisateurs, car il est difficile de s’y retrouver, et encore moins de retenir le titre des nouveaux films et séries. Pour éviter ce problème, Netflix a décidé d’ajouter un nouveau bouton sur sa plateforme.

Le bouton « Rappelez-moi » voit le jour

Préparez-vous donc à avoir des notifications de la part de Netflix. Grâce à ce nouveau bouton que le service de streaming vidéo a décidé de lancer, il vous sera impossible de manquer un contenu que vous aimez. En effet, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton, « Rappelez-moi » pour que vous soyez averti de la sortie d’un film ou d’une série que vous souhaitez regarder.

Cette fonctionnalité sera donc disponible sur les télévisions, mais également sur l’application Android. Pour le moment, les utilisateurs d’iOS devront encore patienter un peu, car la fonctionnalité n’est qu’en phase de test.

La catégorie « Nouveautés » sur Netflix

Et ce n’est pas la seule fonctionnalité que Netflix a décidé d’intégrer. Lors de la sortie du bouton « Rappelez-moi », les utilisateurs pourront, également, retrouver une nouvelle catégorie « Nouveautés ». Dans cette catégorie, les utilisateurs retrouveront, comme son nom l’indique, tous les contenus qui sortiront prochainement sur la plateforme (Nouveau cette semaine, À venir cette semaine, À venir la semaine prochaine). Cette décision permet à Netflix de résoudre le problème le plus commun des utilisateurs : passer des heures à rechercher, à chaque fois, le nouveau titre à regarder. Avec cette catégorie, vous pourriez planifier votre programme en quelques minutes seulement.

Une offensive contre la concurrence

Et si Netflix apporte autant de « changements » sur sa plateforme, c’est surtout pour rendre sa plateforme plus pratique. De cette manière, les adeptes voudront y revenir plus souvent. Avec l’arrivée imminente de Apple + ou Disney +, les utilisateurs ont plus de choix. Netflix ne peut pas se permettre de perdre ses clients.