Un homme découvre que Google Chrome connaissait tout sur son grand-père mort

Question respect de la vie privée, Google n’a jamais été un fer de lance. À travers ses multiples applications et extensions, les affaires de collectes de données frauduleuses ont eu tendance à se multiplier ces dernières années. Et le témoignage dans Forbes d’un certain Joe Toscano, designer et auteur, risque d’apporter du grain à moudre aux détracteurs de Google. Celui-ci a en effet découvert que Google Chrome avait collecté des données importantes sur son grand-père mort quelques mois auparavant, alors qui n’avait même jamais utilisé internet.

En 2018, le géant californien avait pourtant assuré avoir mis en place de nouveaux outils pour mieux gérer les données personnelles. C’est en voulant accroître encore un peu ses paramètres de sécurité que Joe Toscano a découvert que Google en connaissait un peu trop sur son grand-père, y compris des éléments que lui-même ignorait.

Google Chrome et l’affaire du grand-père mort

Désirant contrôler les informations que Google connaît à son sujet, Joe Toscano a mené sa petite enquête. Première découverte : Google Chrome, en plus de conserver vos mots de passe, conserve une liste des sites sur lesquels vous ne voulez pas que votre mot de passe soit retenu. Celle-ci se trouve tout en bas de la section «Personnes», après avoir cliqué sur l’onglet «À propos de Google Chrome», puis la section «Mots de passe» (voir l’image ci-dessous).

« À aucun moment, je n’ai demandé à Google de créer et conserver une liste de sites dans lesquels je m’étais connecté, auxquels ils n’avaient pas accès», déclare Joe Toscano. Mais la suite est plus intéressante. Le designer s’est ensuite rendu dans la section «Adresses», où il a pu découvrir une longue liste d’adresses auxquelles il s’est rendu par le passé, dont celle de son grand-père décédé en mars dernier (ainsi que celle de son autre grand-père).

« C’était effrayant pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu’aucun d’entre eux ne s’est jamais connecté à internet de chez eux de sa vie!»

Joe Toscano poursuit en précisant que, au-delà de leurs adresses, Google Chrome connaissait leurs seconds prénoms. Une information que l’auteur lui-même ne connaissait pas.

Comment Google Chrome a-t-il obtenu ces informations ?

Un élément en particulier a alerté Joe Tuscano : les informations sou le nom du grand-père décédé étaient inscrites en lettres capitales, comme si celles-ci avaient inscrites par une machine (Tuscano indique ne jamais rien écrire en capitales). De là, l’auteur s’interroge sur la façon dont Google a pu récupérer l’adresse de ses grands-pères, et offre plusieurs suppositions.

Comme, d’après ses propres dires, ni lui ni ses proches n’ont entré les fameuses adresses sur Google (et encore moins les initiales des personnes concernées), Toscano émet la possibilité que les informations aient été vendues à Google par une compagnie tierce, puis liées à son compte d’une manière ou d’une autre : la géolocalisation, le nom de jeune fille de sa mère (le même que son grand-père). Les possibilités sont multiples et, comme le souligne Toscano, effrayantes. Celui-ci demande d’ailleurs l’avis des internautes.

En attendant plus d’éclaircissements de la part de Google, Joe Toscano a effacé toutes ses informations confidentielles.