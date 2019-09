Pour les 40 ans du Walkman, Sony sort un nouveau modèle !

Le vent de la nostalgie souffle, également, chez Sony. Lors de l’IFA 2019 qui s’est déroulé à Berlin, mercredi dernier, le constructeur japonais a levé les voiles sur son nouveau lecteur audio. Nouveau ? Pas vraiment parce que c’est un « Walkman » que ce dernier a présenté lors de ce salon européen. Ce premier modèle, le TPS-L2, a vu le jour en 1979 et a réussi à révolutionner la manière dont les jeunes écoutaient de la musique.

Mais en 2019, est-il encore raisonnable de remettre ce produit sur le marché ?

L’emblématique Walkman revu au goût du jour

C’est une histoire sans fin entre le fabricant et son premier baladeur à cassette de 1979. Le NW-A100TP est totalement inspiré du fameux TPS-L2. Et il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails, car la ressemblance est bien frappante. Dès le premier regard, on peut penser de suite que côté fonctionnement Sony s’est, une fois de plus, tourné vers les bandes magnétiques. En ouvrant l’étui, l’on remarque la cassette qui tourne. Mais cela n’est qu’une simple illusion d’optique. Et pour cause, ce n’est qu’un écran qui simule l’ancien walkman.

Pour les 40 ans du premier baladeur

Cette édition spéciale du premier baladeur a été conçue pour les 40 ans de l’appareil mythique. Si vous voulez avoir votre NW-A100, il va falloir se dépêcher, car sa fabrication est en version limitée. Selon Le journal du Geek, sa sortie est prévue pour le mois de novembre prochain, pour un prix de 640 $CA. Pour rappel, l’ancien modèle coûtait, dans son temps, 25 $CA.

Envie de retourner dans les années 70 ?

Et si c’est pour la nostalgie que vous souhaitez acheter votre lecteur audio, vous serez peut-être un peu déçu, car il ne lit pas les cassettes. Il vous permettra, par contre, de lire de la musique en streaming. Pour les caractéristiques techniques, vous trouverez : un disque dur de 16 GO, une prise jack pour brancher le casque. L’emballage façon rétro, avec au rendez-vous une fausse étiquette, vous permettra, tout de même de faire un joli retour en arrière.

Dernière mise à jour le 2019-09-10 at 20:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires