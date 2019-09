Apple TV+ : l’offre concurrente de Netflix à 4,99 dollars par mois

Hier, 10 septembre, Apple a convié les médias du monde entier pour son fameux « keynote » de septembre. Lors de ce rendez-vous habituel, la firme de Cupertino a tenu à présenter ses nouveaux iPhone. C’était aussi l’occasion idéale pour officialiser l’arrivée de son service de vidéos en streaming, Apple TV +.

En plus d’avoir donné une date de sortie plus précise, une liste des contenus originaux qui s’ajouteront à l’offre globale de films et de service, Tim Cook a également annoncé le prix et cela risque de mettre de la pression à Netflix.

Des contenus originaux à moins de 5 dollars sur Apple TV+

Depuis quelques semaines, les bandes-annonces des contenus originaux de la marque à la pomme ont fait le tour du web. Ainsi, l’on a pu voir une liste bien garnie de séries dont For All Mankind, Dickinson ou encore The Morning Show.

Et si ces titres ont suffi pour créer un grand engouement auprès du grand public, Apple n’a pas dit son dernier mot. En effet, si les rumeurs affirmaient que Apple TV+ serait commercialisé à 10 dollars par mois, Tim Cook vient d’annoncer que l’abonnement serait à 4.99 $ US par mois (7 $ CA).

Oui, vous avez bien lu, moins de 5 dollars ! Ce qui est la moitié de ce qui a été prévu par les analystes. Ce n’est pas tout, cette offre est destinée à « toute la famille ». C’est-à-dire qu’à ce tarif, 6 personnes pourront avoir accès à la plateforme. Seule ombre au tableau : il s’agit du tarif pour les contenus originaux uniquement.

1 an d’abonnement offert

Apple se veut des plus généreux pour ce lancement. Ainsi, toutes les personnes qui achèteront un iPhone, un iPad, un Mac ou un Apple TV auront le droit à un abonnement d’un an gratuit à Apple TV +. Un moyen très efficace pour séduire les futurs clients.

Pour se faire une idée de ce que ce futur concurrent de Netflix a à offrir, il faudra attendre le 10 novembre prochain, la date de lancement officielle dans 100 pays.

Vidéo récente - Actualités Siri restera neutre face aux questions de féminisme

Dernière mise à jour le 2019-09-11 at 23:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires