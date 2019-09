Neo Geo Arcade Stick Pro : une console rétro intégrée dans une manette d’arcade

La nostalgie est la nouvelle tendance du moment chez les grandes entreprises technologiques. Mais le rétro est beaucoup plus influant chez certains que d’autres. Après la sortie, un peu décevante, de la Neo Geo Mini, SNK n’a pas dit son dernier mot. Avec cette console rétro, les utilisateurs ont pointé du doigt le prix beaucoup trop cher, mais également l’écran beaucoup trop petit. Pour rattraper le tir, la reine des jeux d’arcade 2D a décidé de lever le voile sur une nouvelle mini console rétro. Après la mini console avec un écran, c’est maintenant une mini console en forme de manette, Neo Geo Arcade Stick Pro, qui débarquera d’ici peu.

Une manette ? Une console ? Non c’est une console sous forme de manette !

Naviguant sur la mode rétro du moment, qui a commencé chez Nintendo avec la NES Classic Mini, cette mini console de SNK vous fera vivre une sensation de « déjà vu ». Sauf que la la Neo Geo Arcade Stick Pro ne reprend pas trait pour trait les caractéristiques de la première version. Le fabricant y a ajouté une grande particularité inédite : 20 jeux sont directement intégrés dans cette manette.

L’Arcade Stick Pro jouable sur télévision comme sur ordinateur

Ce périphérique pourra, également, être branché à la télévision par le biais d’un câble HDMI et fonctionnera donc en totale autonomie. Avec ce « mode console », les utilisateurs pourront brancher une autre manette pour un deuxième joueur.

Pour répondre encore plus efficacement aux attentes et aux besoins des gamers, la mini-console se dotera d’un « mode joystick » qui, une fois activé, permettra à l’utilisateur de l’utiliser comme un périphérique classique sur PC et sur le Neo Geo Mini.

Plusieurs connectiques au rendez-vous

Une grande panoplie de connectiques équipe cette nouvelle console : port d’alimentation, branchements pour les manettes Neo Geo Mini, port USB, prise jack et port HDMI.

Pour le moment, les titres des 20 jeux n’ont pas encore été annoncés. Mais on s’attend à ce que les titres de combats soient à l’honneur.

