SNK s’apprête à sortir une NEOGEO next gen : voici ce que l’on sait

Cette année devrait, certainement, rester gravée à jamais dans l’esprit des gamers. Entre l’arrivée des nouvelles générations de consoles, la diversification de la Switch et l’explosion du cloud gaming, il y a de quoi faire. Et voilà que cette semaine, SNK se joint à la fête avec une toute nouvelle version de sa fameuse console NEOGEO. 20 ans après la première génération, ce projet ambitieux devrait faire frissonner d’impatience les fans de Metal Slug et Kings of Fighters.

La NEOGEO n’a jamais aussi bien porté son nom

La marque nipponne est définitivement décidée à faire plaisir à ses fans. Après la sortie de la NEOGEO mini au mois d’octobre l’année dernière, le constructeur a l’intention d’en remettre une couche pour cette année. L’équipe de SNK ne veut pas s’arrêter à ce succès et a l’intention d’allers vers l’avant en proposant une machine next gen. Et comme la firme a habitué ses fans, c’est sur Twitter que le compte officiel a publié un communiqué de presse sur cette sortie imminente de la nouvelle console.

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced. Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO — SNK GLOBAL @SAMURAI SHODOWN – Available Now! (@SNKPofficial) August 2, 2019

Pour les non anglophiles, voici ce que l’on peut y lire :

« NEOGEO nouvelle génération est en approche après la NEOGEO Mini. Avec un design moderne, et une sensation de jeu fantastique et vous pouvez même la lier à NEOGEO Mini, la nouvelle console vous offrira une vision NEOGEO que vous n’avez jamais expérimentée. Restez à l’écoute pour plus d’informations ».

Comme l’on peut comprendre par le biais de ce tweet, il ne s’agit pas, comme on se l’attendait, d’une nouvelle version de la NEOGEO mini mais bien d’une nouvelle console nouvelle génération. P

Pour le moment, nous n’avons pas encore de plus amples informations sur la nature de ce hardware Next-Gen. Il faudra donc patienter un peu pour avoir une confirmation sur cette nouvelle console.

