Ce n’est pas encore Noël, mais Google fait déjà des cadeaux. Ainsi, comme prévu, le géant américain vient de lever le voile sur la nouvelle version de son navigateur. Et comme on s’y attendait, plusieurs grandes nouveautés ont fait leur apparition sur Chrome 77. Les utilisateurs pourront, désormais, personnaliser plus efficacement leur page d’accueil ou partager, plus rapidement, une page d’un appareil à un autre. Mais pas que ça.

Chrome 77 : aucune révolution, mais quelques améliorations

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre dans cette mise à jour 77.0.3865.75 ? Attention, ne mettez pas la barre trop haute, car vous risquez d’être un peu déçu. Et pour cause, Google a, certes, prévu quelques améliorations, mais les révolutions ne seront pas au rendez-vous. Concrètement, quelles sont les nouveautés ? Pour commencer, tournons-nous tous vers l’écran d’accueil. Dès le lancement du logiciel, vous serez tout de suite invité à personnaliser votre expérience. Comment ? En ajoutant les signets qui renvoient à vos applications préférées, dont les applications Google.

Parmi les nouveautés dont vous pouvez profiter, il y a aussi le transfert d’onglet d’un appareil à un autre. Avec cette option, vous pouvez donc envoyer facilement une page sur un autre dispositif. Continuer, ainsi, votre navigation, peu importe l’appareil que vous utilisez. Dans la même optique, Chrome vous demandera, également, d’activer l’option de synchronisation pour « profiter des fonctionnalités intelligentes de Google ».

Dernier ajout mineur (mais que vous remarquerez certainement dès l’ouverture de Chrome) : une animation autour de l’icône d’un onglet lorsque la page se charge.

Quid de la sécurité ?

Comme tous les ans, Chrome n’a pas oublié la fonctionnalité dédiée aux développeurs. Avec cette nouveauté, l’on retrouve donc de nouveaux indicateurs de performance et le programme « Origin Trials » qui permet de découvrir de nouvelles fonctionnalités. Enfin, une mise à jour au niveau de la sécurité a également été pensée par Google. Sur Chrome 77 voici les améliorations : isolation de sites, protection de données plus poussées, correction de 52 failles. Pour profiter de cette mise à jour, rendez-vous dans « Paramètres » et « À propos de Google Chrome ».