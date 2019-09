Vidéo : voici le premier Rubik’s Cube qui se résout tout seul

Le Rubik’s Cube est un objet de fantasme. Les champions de la discipline peuvent terminer le casse-tête en moins de six secondes, à l’envers, les yeux bandés, dans l’eau, enchaînés… Il ne reste plus beaucoup de solutions pour innover. Sauf si…

Sauf si le Rubik’s Cube pouvait se résoudre lui-même. Et c’est justement ce que la vidéo ci-dessous nous donne à voir. Créée par certain compte Youtube appelé «Human Controller», elle consiste en un Rubik’s Cube flottant dans les airs et activant lui-même ses propres faces. Rien à voir avec de la magie, on vous explique tout.

Le premier Rubik’s Cube qui s’auto-complète : comment ça marche ?

Entamé il y a plus d’un an, le projet est en fait un assemblage d’aimants, de serveurs et de batteries permettant à l’objet de tourner sur lui-même et de mémoriser les successions de mouvements pour toujours revenir à la position de base. C’est simple, mais c’est beau. Et ça flotte!

Une jolie prouesse qui ne restera qu’esthétique puisque le dispositif ne lui permet pas d’égaler la vitesse de la main humaine ou des robots les plus performants. Mais visuellement, c’est à en perdre la face.