Le Wi-Fi 6 est arrivé, mais qu’est-ce que ça change ?

Connaissez-vous la Wi-Fi Alliance ? Il s’agit d’un organisme chargé de l’édition des différentes normes et standards IEE 802.11 ou « Wi-Fi » pour les intimes. Ainsi, depuis quelques années, cet organisme sort, de manière régulière, des mises à jour sur les différents standards. Et cette semaine, le consortium vient de sortir une nouvelle norme, 802.11 ax, ou plus simplement le « Wi-Fi 6 ».

Alors, concrètement, qu’est-ce que cette norme apportera ? Et quelles seront les nouvelles améliorations de cette certification ?

Une augmentation de débit

Ce n’est, certainement, plus une surprise. À chaque nouvelle certification, la Wi-Fi Alliance apporte des améliorations importantes au niveau du débit. Si l’on se réfère à ce qui est inscrit sur le papier, ce débit passera donc à 10 Gb/s. Ce qui équivaut à une augmentation de 40 % en comparaison au précédent standard, le 802.11ac ou plus simplement, la Wi-Fi 5.

Une plus grande capacité de bande passante

Et ce n’est, bien évidemment, pas la seule grande nouveauté qu’apporte cette certification. Et pour cause, il est également prévu que cette nouvelle norme permet aux utilisateurs de profiter d’une augmentation au niveau de la capacité de la bande passante d’un réseau. Comment ? De plusieurs manières, mais surtout grâce à la technique de modulation d’amplitude en quadrature 1024 QAM. 020. Il s’agit d’un terme assez technique, mais pour vous donner un aperçu plus simple, il s’agit d’une méthode qui permet de donner plus de bits par information transmise.

Un plus grand nombre d’appareils connectés

Le Wi-Fi 6 est également équipé de la technologie MU-MIMO. Un composant qui permettra aux utilisateurs de se connecter à un plus grand nombre d’appareils en même temps, sans pour autant devoir gérer un débit réduit. Contrairement à la norme précédente, MU-MIMO sera applicable aussi bien en débit montant qu’en débit descendant.

Un partage en sous-canaux

Cette dernière grande nouveauté profite plus aux endroits publics (comme les restaurants ou les aéroports) où les utilisateurs du Wi-Fi sont nombreux. Il s’agit du mécanisme OFDMA qui permet le partage de chaque canal de fréquence en plusieurs sous-canaux. Au final, il est possible de connecter un grand nombre d’appareils grâce à la réduction de latence.