11 jeux à surveiller en octobre !

Après un mois de septembre plutôt chargé, l’automne 2019 se poursuit avec plusieurs grosses sorties de jeux tout au long du mois d’octobre ! En outre, Activision et Ubisoft lanceront des jeux sur lesquels elles miseront pour la fin de l’année tandis que Nintendo viendra clore le mois avec un jeu extrêmement attendu qui cadrera avec l’Halloween !

Destiny 2: Shadowkeep

Date de sortie: 1er octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Repoussée de quelques semaines, la nouvelle extension fort attendue de Destiny 2 sera lancée dès le début du mois. En outre, ce seront les premières extensions qui seront mises sur le marché par Bungie depuis que le studio a racheté les droits de la franchise Destiny des mains d’Activision.

Shadowkeep vous renverra sur la Lune et comprendra son lot d’éléments classiques, dont de nouvelles missions, de nouvelles armes et armures, ainsi que de nouveaux environnements pour le jeu coopératif et compétitif. Par ailleurs, le système d’armure sera fortement modifié au sein de l’extension, vous offrant beaucoup plus de personnalisation que jamais auparavant. Ainsi, grâce à de l’énergie, chaque partie de votre armure pourra être équipée de mods.

Ghost Recon Breakpoint

Date de sortie: 4 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Les fameux Ghosts auront tout un défi à surmonter alors qu’une équipe composée d’anciens collègues se confrontera à eux ! Ainsi, vous serez amené à affronter les dangereux Wolves sur une île dans un style de jeu ressemblant à celui de Ghost Recon Wildlands. De ce fait, le monde du jeu sera ouvert et vous pourrez utiliser une variété de tactiques et de véhicules pour éliminer vos ennemis et vous déplacer. À noter que l’accent du jeu sera réellement mis sur la survie en offrant, notamment, plus de types d’adversaires ayant un arsenal similaire au vôtre et réagissant de façon plus réaliste que ceux de Wildlands.

Trine 4: The Nightmare Prince

Date de sortie: 8 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Amateurs de la série Trine, le quatrième volet est à nos portes, en espérant qu’il sera meilleur que son prédécesseur ! Pour cela, les développeurs ont abandonné les environnements 3D problématiques de Trine 3, bien que le style de jeu demeurera le même. Ainsi, vous devrez une fois de plus contrôler trois héros, chacun ayant des habiletés uniques qui vous serviront à surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre route.

À noter que le même jour, une compilation intitulée Trine: Ultimate Collection sera aussi disponible. Elle réunira les quatre jeux de la franchise en un seul ensemble.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Date de sortie: 8 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Le sympathique duo de Yooka et Laylee devra une fois de plus confronter le sinistre Capital B alors que ce dernier a capturé une armée d’abeilles pour devenir invincible. Contrairement à son prédécesseur, Yooka-Laylee and the Impossible Lair ne sera pas un jeu de plates-formes 3D. Vous devrez plutôt parcourir un monde avec vue au-dessus de vos personnages, puis compléter des niveaux en 2.5D. Néanmoins, plusieurs des objets du premier opus seront de retour, tout comme son humour grinçant !

Ring Fit Adventure

Date de sortie: 18 octobre 2019

Sur: Nintendo Switch

Vous désirez vous remettre en forme ? Ring Fit Adventure pourrait bien vous aider ! Dévoilé récemment, ce jeu viendra avec deux accessoires plutôt uniques de la part de Nintendo et ne visant qu’un but: vous faire travailler tout en jouant.

Ring Fit Adventure sera donc un jeu d’aventure et de rôle à proprement dit dans lequel vous compléterez des objectifs en bougeant. Vous attacherez ainsi vos Joy Con dans un cerceau malléable ainsi que sur une ganse qui s’attachera autour de votre cuisse. Puis, vous aurez différents exercices à faire selon les événements qui se produiront dans le jeu et les ennemis qui vous affronteront.

Un concept intéressant qui, espérons-le, ne se limitera pas à ce seul jeu !

WWE 2K20

Date de sortie: 22 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

L’opus annuel de la franchise WWE sera disponible vers la fin du mois, et cette année, plusieurs modifications seront apportées au mode Univers. En outre, les limites de shows mineurs et majeurs passeront de 7 à 9 tandis que les matchs PPV en double passeront à 14. Des dizaines de nouvelles cinématiques seront également introduites, tout comme des milliers de nouvelles lignes de promos. Le menu du mode sera aussi épuré, question de mieux y accueillir de nouveaux joueurs !

Call of Duty: Modern Warfare

Date de sortie: 25 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Activision relancera la sous-série « Modern Warfare » de Call of Duty afin de lui insuffler une touche de modernité. En outre, la campagne solo sera beaucoup plus réaliste que dans le volet original et comportera un système de moralité à travers lequel vous serez noté dans chaque mission selon vos actions. En multijoueur, vous retrouverez de nombreuses modifications par rapport au premier Modern Warfare, dont un focus sur l’exploration, le retour des Killstreaks (récompenses en fonction du nombre de meurtres plutôt que du score comme dans les derniers Call of Duty) ainsi qu’un mode Réaliste dans lequel l’interface sera supprimée.

MediEvil

Date de sortie: 25 octobre 2019

Sur: PlayStation 4

Le jeu d’action et d’aventure MediEvil, tant apprécié du temps de la première PlayStation, sera de retour avec une édition mise au goût du jour ! En plus de meilleurs visuels, on devrait y retrouver de meilleurs contrôles afin que vous puissiez terrasser avec plus de facilité les ennemis de Sir Daniel Foresque, ramené à la vie pour éliminer un puissant sorcier et ses sbires. J’ai bien hâte de replonger dans cet univers qui, à l’époque, m’avait beaucoup fait rire !

The Outer Worlds

Date de sortie: 25 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Probablement le dernier jeu de rôle du studio Obsidian, qui sera distribué sur plusieurs plates-formes en raison de son achat par Microsoft plus tôt cette année, The Outer Worlds sera un jeu de rôle à la première personne dans lequel vous serez amené à explorer d’immenses environnements et à utiliser votre vaisseau comme point de repère central. Vous aurez l’occasion de poser différents choix moraux qui influenceront vos relations sociales ainsi que l’histoire, en plus de pouvoir utiliser une variété d’armes à feu et de mêlées en combat. Bref, un jeu de rôle fort prometteur de la part d’un studio qui en a fait son champ d’expertise !

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King

Date de sortie: 29 octobre 2019

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Si vous avez la fibre nostalgique, la compilation Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King pourrait bien piquer votre curiosité ! Désirant sans aucun doute tirer profit des films en live action lancés plus tôt cette année, Disney vous propulsera dans le temps en vous permettant de mettre la main sur plusieurs jeux des séries Aladdin et The Lion King dans un seul ensemble.

Ainsi, Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King réunira les versions Sega Genesis et Game Boy d’Aladdin ainsi que les versions Super Nintendo, Sega Genesis et Game Boy de The Lion King. Vous y retrouverez aussi des options visuelles, une librairie musicale, la possibilité d’effectuer des sauvegardes rapides n’importe où et une option vous permettant de remonter 15 secondes en arrière où vous le désirez.

Luigi’s Mansion 3

Date de sortie: 31 octobre 2019

Sur: Nintendo Switch

Après The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo misera sur le troisième opus de la franchise Luigi’s Mansion afin de connaître un automne du tonnerre ! Dans cette troisième aventure, Luigi ne se rendra pas dans des manoirs, mais plutôt dans un immense hôtel hanté où Peach, Mario et Toad ont mystérieusement disparu. Luigi devra une fois de plus chasser des fantômes à l’aide de son aspirateur et des conseils du Dr Katastroff !

Parmi les nouveautés du jeu, Luigi aura plusieurs nouvelles habiletés. En outre, il pourra coller des sucettes sur diverses surfaces afin de les arracher et propulser des fantômes de tous les côtés dans le but de les affaiblir. Qui plus est, le jeu regorgera de trésors à découvrir et de casse-tête à résoudre, notamment à l’aide d’une version en glu de Luigi insensible à certains obstacles. Le tout sera accompagné de modes multijoueurs vous permettant de jouer de façon coopérative et compétitive. Bref, un parfait compagnon pour Halloween !