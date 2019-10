Surface Duo : Microsoft fait son retour sur le marché des téléphones intelligents

Une annonce inattendue de la part de Microsoft!

Le géant américain Microsoft a préparé une surprise de taille pour ses fans (et même pour ceux qui ne le sont pas). Comme on s’en attendait, l’événement Surface de Microsoft a retenu l’attention de plusieurs personnes. Cet événement était l’occasion rêvée pour lever le voile sur les nouvelles tablettes de la marque : Surface Pro X et Surface Laptop 3. Si ces tablettes ont réussi à séduire le grand public, ce n’est pas sur eux que les projecteurs se sont tournés. En effet, Microsoft a réussi à prendre tout le monde de court grâce aux Surface Neo et Surface Duo.

Surprise !

Surpris ? Oui, le grand public peut l’être ! Personne ne l’avait vu venir. Si, d’habitude, de petites fuites d’informations se profilent sur Internet, aucun titre concernant l’arrivée prochaine de ces innovations de l’univers des smartphones n’a fait la Une des médias. Quelques années après l’échec du Windows Phone ou encore de la gamme Lumia de Microsoft, l’entreprise a décidé de mettre toutes les chances sur les Surface Duo et Surface Neo. Des smartphones particulièrement originaux, disponibles vers la fin de l’année 2020.

Surface Neo : tablette ou smartphone ?

Le premier, Surface Neo, peut être catégorisé sur le marché des phablettes. De la taille d’un livre, cet appareil est dessiné avec un design épuré en métal. Côté dimensions, attendez-vous à une épaisseur de 5.6 mm pour chaque écran et un poids de 655 g. Cet appareil tourne sous Windows 10 X, l’OS spécial pour les appareils à deux écrans. Neo a la particularité de s’ouvrir jusqu’à 360 ° pour laisser place à deux beaux écrans tactiles de 9 pouces. Pour une navigation plus pratique, Microsoft a pensé, aussi, à intégrer un stylet qui est aimanté dans le dos de l’appareil. Vous serez également heureux de découvrir un petit clavier rétractable. Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait de cette nouvelle pépite.

Surface Duo : rattraper sa place sur le marché des smartphones

Et si, durant la conférence, Surface Neo n’a pas réussi à vraiment « subjuguer » les spectateurs, ils l’ont été au moment où la firme a présenté Surface Duo. Tout comme Neo, Duo est également équipé de deux écrans s’ouvrant jusqu’à 360 °, mais la taille est plus minime, car elle est de 5.6 pouces. Tournant sous l’OS Android et intégrant déjà les logiciels de Microsoft, cet appareil pourra bien redorer le blason de la marque sur le marché de la téléphonie. Le mobile embarque un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm et n’intègre pas, du moins pour le moment, d’appareil photo.

Dans tous les cas, Microsoft frappe fort avec ses deux nouveaux produits Surface. L’entreprise saura-t-elle ainsi retrouver sa place sur le marché?