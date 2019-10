Google Maps intègre le partage des emplacements de radar en temps réel 

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

Il y a quelques jours, nous vous parlions des nouvelles fonctionnalités disponibles sur Google Maps. Des nouveautés qui permettent aux utilisateurs de profiter d’une application de cartographie plus précise et une gestion d’itinéraire plus pointue. Afin de vous rendre la vie encore plus simple, le géant américain a prévu apporter un coup de boost au niveau de son système collaboratif, soit à ce qui permet aux utilisateurs de partager des informations plus précises sur l’état des routes et les contrôles routiers à l’instant T.

Une autre fonctionnalité héritée de Waze

Le marché des applications de cartographie et de navigation connaît une concurrence de plus en plus rude. Pour se faire de la place, il est devenu indispensable de trouver les « fonctionnalités » qui facilitent la vie des utilisateurs et qui leur seront indispensables. C’est de cette politique que Google Maps s’enrichit avec les fonctionnalités les plus appréciées chez Waze. Pour rappel, depuis plusieurs mois, la firme de Mountain View est devenue propriétaire de Waze.

Désormais, les utilisateurs (qu’ils soient sur iOS ou sur Android) ont donc la possibilité de signaler les accidents, les ralentissements de la route ainsi que les radars, mais ce n’est pas tout. Google Maps introduit, également, la possibilité de signaler d’autres types d’événements, comme les travaux, les fermetures de voies, les véhicules en panne et la présence d’objet dangereux sur la route, les bouchons, les radars et même les contrôles de police.

Toujours en évolution

Google Maps connaît une évolution impressionnante ces derniers mois. Si nous avons l’habitude des mises à jour, ces dernières s’intensifient pour le plus grand plaisir des utilisateurs. On sait également que la firme est en train de tester une autre fonctionnalité sur la version Beta d’Android : le mode incognito. Comme sur le navigateur Google Chrome, cette fonctionnalité permet de naviguer sur l’application Google Maps sans laisser de traces dans l’historique de navigation et de recherche d’itinéraire. Ni vu ni connu ! On pourra également retrouver prochainement le Live View, qui est une vue en réalité augmentée.

Google Maps est réellement sur une lancée fulgurante avec toutes ses nouvelles fonctionnalités. Une fusion entre cette application et Waze nous semble encore plus probable, désormais!