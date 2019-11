Xiaomi se lance dans les liseuses avec la Xiaomi Mi Reader

Xiaomi tente de percer un nouveau marché!

Depuis quelques semaines, le constructeur chinois Xiaomi n’a pas arrêté de faire parler de lui, et pour cause; ces derniers mois ont été particulièrement fructueux pour la marque. Après avoir levé les voiles sur de nouveaux smartphones, le constructeur chinois vient de dévoiler un tout autre produit, assez surprenant diriez-vous : la Mi Reader. Comme vous l’aurez compris à son nom, il s’agit d’une liseuse.

Une liseuse avec l’OS Android

Au premier regard, vous pouvez être tenté de penser que le livre électronique de Xiaomi est tout ce qu’il y a d’ordinaire, ce qui n’est pourtant pas le cas. Si la Mi Reader est équipée d’un écran à encre électronique classique, il y a une caractéristique qui réussit à la différencier des modèles de liseuse de ses concurrents : elle dispose d’un système d’exploitation Android.

Un écran LED de 6 pouces

La Mi Reader est équipée d’un écran LED de 6 pouces. Pour répondre efficacement aux besoins et aux attentes, surtout en termes de confort, l’intensité de la lumière peut être personnalisée jusqu’à 24 teintes. Vous pouvez également profiter d’une fonction rétroéclairée et d’un affichage en HD. Maintenant, voyons ce qu’il y a sous le capot: la liseuse de Xiaomi tourne avec un processeur SoC ARM Allwinner B300 avec 1 GO de RAM et 16 Go de capacité de stockage. La batterie est de 1800 mAh, ce qui est une excellente nouvelle pour les bookivores.

À quel prix ?

Si vous êtes séduit par la liseuse de Xiaomi, vous devrez compter dans les 75 euros (soit 579 yuans) pour l’avoir, une offre promotionnelle uniquement valable durant la campagne Kickstarter. Ensuite, la liseuse passera à 78 euros ou 599 yuans.

Pour le moment, il n’y a aucune information sur l’exportation de ce produit en dehors de la Chine, mais les passionnés de lecture peuvent toujours espérer!