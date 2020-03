Les microtransactions aléatoires dans les jeux

Dans une étude publiée en 2019 de l’Agence Française pour le Jeu Vidéo (l’AFJV), la question de l’économie parallèle des loot boxes est abordée. Essentiellement, les microtransactions aléatoires au sein des jeux vidéo posent certains problèmes suivant les circonstances de leurs apparitions et la France est actuellement en discussion par rapport aux régulations qui pourraient être mises en place. Dans cet article nous élaborerons sur ce sujet, mais aussi sur ce que les développeurs peuvent faire pour rétablir l’équilibre et quels autres types de jeux fonctionnent bien avec des microtransactions.

Loot boxes : explications

Au sein de la plupart des jeux récents, il y a une série de microtransactions, c’est-à-dire des éléments payants, mais peu chers qui surgissent à différents moments. Un type de microtransaction est celui des loot boxes. Ce sont essentiellement des coffres que vous achetez pour quelques euros l’unité et dans lesquels se trouvent de nouvelles armes, costumes ou autres, selon le jeu auquel vous jouez. Mais ce que vous obtenez dans le coffre tient du hasard, car vous ne savez pas ce que vous allez recevoir avant de payer. C’est clair qu’il y a un côté amusant, une sorte d’activité en plus dans le jeu, et le fait de ne pas connaître à l’avance votre butin est excitant. Néanmoins, suivant le jeu et les items à obtenir dans le coffre, cela peut aussi créer des inégalités entre les joueurs. Certains studios placent trop de loot boxes dans leur jeu et cet aspect peut devenir omniprésent et changer la manière de procéder des joueurs. En bref, le but est de rester concentré sur la trame narrative principale du jeu et de gagner ou terminer en jouant plutôt qu’en achetant divers objets. Le choix dépend énormément du développeur, car Nintendo notamment a annoncé vouloir limiter les microtransactions, par exemple.

Un compromis pour les développeurs

C’est donc à présent aux développeurs de faire en sorte que les jeux soient intéressants même sans ces microtransactions aléatoires. Certes, ces dernières apportent un élément au jeu qui intéresse certains joueurs, mais cela ne devrait pas avoir un trop grand impact sur le développement de l’histoire. Par exemple, dans Fortnite vous pouvez obtenir des skins, ce qui change votre apparence, mais n’apporte pas d’avantage stratégique. Il est crucial pour les développeurs de ne pas perdre de vue le fait que certains gameurs aiment le jeu pur et dur, tandis que d’autres apprécient la surprise et le phénomène aléatoire des loot boxes. C’est un peu comme les jeux de casino en ligne avec certaines offres de bonus surprises. Ceux qui aiment cet élément choisissent de participer, par exemple sur le casino Joka, classé premier selon le site comparateur de casinos en ligne, à des bonus aléatoires mis en jeu chaque jour de la semaine. Tandis que si ce n’est pas votre tasse de thé alors vous pouvez simplement jouer sans participer aux bonus. Voilà le compromis auquel les développeurs de jeux vidéo tentent d’arriver pour plaire à tout le monde.

Les microtransactions aléatoires dans l’industrie du gaming font certainement parler, car il y a, comme toujours, les amateurs et les critiques de cet aspect du jeu. Néanmoins, certains pays ont déjà imposé des régulations sur les loot boxes. Par exemple, une nouvelle loi stipule qu’il faut communiquer aux joueurs le pourcentage de chance qu’ils ont d’obtenir tel ou tel objet. De plus, les développeurs sont sollicités afin de créer des jeux dans lesquels les loot boxes n’octroient pas des avantages, seulement des bonus sympathiques. En ce qui concerne les régulations françaises, il faudra attendre encore un peu pour savoir ce que l’Hexagone compte décider à ce sujet.