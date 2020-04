Test de Animal Crossing: New Horizons, un jeu dont on a besoin !

Les temps sont difficiles. Rarement la planète entière a-t-elle vécu une crise aussi intense dans son histoire que celle la confrontant à la COVID-19. Les moments de réconfort sont ainsi plus que bienvenus, et Nintendo n’aurait pas pu mieux tomber avec le jeu Animal Crossing: New Horizons. À défaut d’être la vie réelle, ce nouvel opus de la franchise Animal Crossing vous entraînera vers de nouveaux horizons qui vous feront oublier le monde actuel !

Un début avec un air de déjà-vu

La mise en scène d’Animal Crossing: New Horizons n’est pas différente de celle des autres jeux de la série. Cette fois, plutôt que d’emmener votre villageois ou votre villageoise dans un camp, une ville ou un village, vous déménagerez sur une île paradisiaque du nord ou du sud de la planète. Désert à première vue, il vous incombera de transformer ce petit coin de paradis en un îlot qui fera l’envie de tous à l’aide de la multitude de possibilités que le jeu mettra à votre disposition !

Si vous pensiez que les précédents Animal Crossing étaient garnis, vous serez agréablement surpris par l’offre gargantuesque de New Horizons. Le jeu a beau se passer sur une île, il regorge d’options qui vous permettront de modifier jusqu’à la structure même de votre petit coin du monde. Qui plus est, les milliers d’objets à découvrir vous donneront l’occasion de meubler votre demeure comme vous le souhaiterez, en plus de vous permettre de poser des items un peu partout sur l’île afin de rehausser son aspect visuel.

Dictez vous-même le rythme du jeu

À sa base, la formule Animal Crossing n’a pas réellement changé pour ce nouvel opus. Il s’agit toujours d’un jeu très lent se développant au quotidien grâce à l’horloge interne de la Nintendo Switch. Chaque journée et même chaque moment d’une journée vous réservera son lot de surprises, allant de poissons et insectes n’apparaissant qu’à certains moments, ou encore à certaines périodes de l’année, jusqu’à des événements spéciaux soulignant certaines fêtes réelles de notre vie.

Bien que la tentation de vouloir avancer l’heure de la console pour faire avancer artificiellement les événements du jeu soit présente, je vous déconseille fortement de succomber à cette envie. Animal Crossing: New Horizons est un jeu conçu pour être joué tranquillement, et surtout, progressivement. Le jeu ne vous pénalisera pas si vous avancez artificiellement, mais votre plaisir en sera affecté. Plutôt que de revenir chaque jour pour découvrir des nouveautés, vous verrez tout trop rapidement et passerez à côté du plaisir quotidien à jouer.

Or, c’est précisément pourquoi le jeu pourrait ne pas vous convenir. Si vous n’aimez pas les jeux lents où on peut effectuer différentes activités à son propre rythme, peut-être trouverez-vous ce nouveau Animal Crossing trop lent à votre goût. De plus, au départ, les possibilités sont fort limitées. L’inventaire est restreint, il y a peu de résidents sur l’île, le musée n’est pas encore ouvert et certaines portions de votre îlot seront inaccessibles. À vos débuts, attendez-vous donc à être confronté à certaines limites assez rapidement.

Un plaisir au quotidien

New Horizons vous semble peut-être inintéressant avec une telle description. Peut-être pensez-vous qu’il s’agit d’un jeu où, finalement, on ne fait pas grand-chose, et dans lequel il n’y a pas de réelle progression. Or, c’est tout le contraire, et sachez que si vous êtes un fan de la série, New Horizons est probablement le meilleur opus auquel nous ayons eu droit jusqu’à aujourd’hui.

En outre, le fait qu’une multitude d’occasions et de surprises soient présentes de façon quotidienne au sein du jeu, et ce, pour un nombre d’années encore inconnu à ce jour, fait en sorte qu’on devient accroc face au développement de notre île. Pour y avoir joué pendant des semaines avant d’écrire cette critique, Animal Crossing: New Horizons fait désormais partie de mon quotidien. Chaque jour, j’ai hâte de voir s’il y a une nouveauté, si je vais pêcher une nouvelle sorte de poisson, attraper un nouvel insecte, déterrer un nouveau fossile, découvrir de nouveaux meubles, etc. Tenez-vous-le pour dit: New Horizons est addictif, et plus on y joue, plus on y devient accro !

À cet effet, j’adore voir à quel point des communautés se sont formées. Nintendo a toujours développé des jeux dans l’optique de créer des communautés, et ce, dans le but que les joueurs s’entraident afin de découvrir tous les secrets d’un jeu. Dans le cas de New Horizons, cet objectif est atteint et c’est beau de voir des milliers et des milliers d’amateurs du jeu partager leurs créations, faire part de leurs découvertes et tenter de s’entraider à une époque où les contacts sociaux réels sont limités.

Sans être devin, je ne serais pas surpris que des communautés continuent d’exister dans quelques années et qu’on continue de découvrir des éléments par l’entremise de cette magnifique entraide !

Deux nouveautés qui vous rendront accro

Deux nouveautés de New Horizons font en sorte d’élever ce dernier au-dessus des autres jeux de la franchise, le rendant du même coup le meilleur de celle-ci.

La première est le bricolage. S’inspirant de jeux à succès tels que Stardew Valley, Minecraft, Terraria, etc., New Horizons introduit la possibilité de créer des outils ainsi que des objets à partir de matériaux. Vous pourrez donc accumuler des ressources à l’aide d’outils cassables afin de construire ce que vous voudrez. Tout comme dans d’autres jeux à succès, la récolte de matériaux est magnifiquement intégrée au sein de l’expérience, de sorte qu’on prend un grand plaisir à partir à leur recherche et à les utiliser pour bricoler toutes sortes d’objets.

L’autre élément est les points Nook. Les amateurs d’Animal Crossing savent que, jusqu’à présent, les clochettes étaient la monnaie d’échange de la série. Or, New Horizons ajoute les points Nook par l’entremise du philanthrope Tom Nook. Grosso modo, ces points sont une forme de Succès ou Trophées présents dans le jeu. En réussissant des objectifs, vous récolterez des points Nook qui pourront être échangés contre des objets plus rares ou exclusifs. Parmi ces derniers, vous retrouverez notamment des billets Nook qui vous permettront de vous envoler vers des îles mystérieuses afin de potentiellement y trouver des éléments inexistants sur votre île.

L’ajout des points Nook n’est pas anodin. En fait, ça devient carrément addictif de les récolter, d’autant plus que les points nous encouragent à exploiter l’ensemble des dimensions du jeu. De plus, des objectifs quotidiens sont ajoutés, vous permettant de hausser votre récolte de points, voire même de doubler leur valeur en effectuant de simples tâches fort bien indiquées. Je vous certifie qu’avant longtemps, vous adopterez ce nouveau système et n’en serez que plus accro au jeu !

Quelques dimensions à revoir

Malgré tout l’amour que j’éprouve envers ce nouveau chapitre de ces mignonnes petites créatures, quelques embûches se sont présentées sur ma route.

Les contrôles, ainsi que la caméra, peuvent poser problème. Par exemple, il peut être difficile de bien positionner son personnage afin qu’il creuse ou envoie son appât dans la bonne direction. Résultat: il arrive qu’on creuse des trous sans le vouloir ou qu’on doive s’y reprendre à plusieurs reprises pour tenter d’attraper un poisson ou un insecte. La caméra n’aide pas non plus dans ces moments, spécialement lorsque quelque chose se trouve derrière un obstacle comme un arbre ou une maison.

D’autre part, Nintendo n’est pas reconnue pour ses jeux multijoueurs (exception faite de Super Smash Bros.) et c’est encore vrai dans New Horizons. Certes, vous pourrez visiter les îles d’autres joueurs, mais vous devrez absolument avoir le code d’une île que vous voudrez visiter. D’ailleurs, dès qu’un personnage arrivera sur une île, le jeu se stoppera pour vous faire voir son arrivée, ce qui est éreintant.

Au niveau du multijoueurs local, sachez que oui, vous pouvez jouer à plus d’un joueur sur la même île. Or, le jeu ne permet pas de créer plus d’une île par console, ce qui est fort dommage lorsque la Nintendo Switch est partagée dans une famille. De plus, si vous jouez à plusieurs dans une même pièce, le premier joueur fera tout tandis que les autres l’observeront beaucoup plus qu’ils ne joueront. En somme, avant longtemps, les autres joueurs décrocheront tant ils n’auront rien à faire.

Finalement, certaines options pourraient être améliorées dans une mise à jour pour rendre le jeu plus agréable. En outre, il serait intéressant de pouvoir sélectionner plus d’un projet de bricolage à effectuer en une occasion. Au moment d’écrire cette critique, il faut sélectionner un projet après l’autre, ce qui est lassant au bout d’un moment considérant la panoplie d’objets qu’on peut créer.

Devriez-vous y jouer ?

Animal Crossing: New Horizons est exactement ce que j’attendais d’un jeu de la franchise: calme et mignon, le tout à travers un rythme que l’on dicte soi-même. Malgré quelques petits accrocs surtout liés au mode multijoueur, c’est un excellent Animal Crossing offrant une quantité monstre d’options à découvrir afin de transformer son île paradisiaque comme on le désire. Dans cette période de confinement anxiogène, c’est un jeu d’évasion qui ne pouvait pas mieux tomber !