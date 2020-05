4 jeux à surveiller au cours du mois de mai !

En raison de la pandémie sévissant depuis plusieurs mois, des reports sont à prévoir dans tous les secteurs d’activités. Le jeu vidéo n’y échappera pas et déjà, nous voyons quelques projets prendre du retard. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de jeux lancés hebdomadairement afin de vous aider à affronter le confinement. D’ailleurs, le mois de mai s’annonce sommes toutes intéressant avec quelques sorties de jeux notables !

Super Mega Baseball 3

Date de sortie: 13 mai

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Chaque année, nous avons droit à une simulation plus réaliste du baseball avec la série MLB The Show. Or, pour ceux voulant plonger dans des parties de baseball à la fois réalistes et fantaisistes, l’excellente série Super Mega Baseball vous offrira encore cette occasion avec son troisième volet.

Au menu de cette nouvelle édition: un tout nouveau mode Franchise, un visuel fortement rehaussé et beaucoup plus d’options de personnalisation afin de mettre sur pied une équipe à votre image!

Maneater

Date de sortie: 22 mai

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Dans la catégorie de jeux fous qui promettent d’être des défouloirs sans qu’on ait à réfléchir, Maneater pourrait se démarquer. Annoncé il y a quelques années, ce jeu vous plongera (sans mauvais jeu de mots) dans la peau d’un requin. Votre objectif sera simple: vous venger d’un chasseur de requin ayant tué votre mère et vous ayant défiguré.

Offrant un monde ouvert comptant sept régions, Maneater sera truffé de secrets à découvrir et d’humains à dévorer. Cependant, vous devrez surveiller de près un type de prédateur redoutable dans chaque région, puisque ces créatures pourront vous éliminer plus rapidement que vous ne le pensez. Par ailleurs, à mesure que vous répandrez le chaos, les humains s’adapteront et enverront des chasseurs vous traquer sans relâche.

Bref, un jeu hors de l’ordinaire qui pourrait s’avérer être une belle surprise !

Minecraft Dungeons

Date de sortie: 26 mai

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Retardé de quelques semaines en raison de la pandémie, Minecraft Dungeons verra finalement le jour à la fin du mois !

Contrairement à ce qu’il laisse croire, il ne s’agira pas d’une extension pour Minecraft, mais bien d’un jeu à part entière. Seul ou en équipe, vous devrez affronter les dangers d’une panoplie de donjons, non seulement pour la gloire, mais aussi dans l’optique de récupérer du meilleur équipement.

En somme, voyez Minecraft Dungeons comme un bon vieux dungeon crawler dans l’ambiance unique de la franchise de Microsoft !

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

Date de sortie: 29 mai

Sur: Nintendo Switch

Cette nouvelle édition de l’excellent Xenoblade Chronicles ne sera pas qu’un simple port.

En fait, en plus de l’aventure originale comprenant des dizaines et des dizaines d’heures de jeu, cette édition sera plus belle que tout grâce à une nouvelle couche visuelle qui donnera vie à son univers comme jamais auparavant. Des pistes musicales remixées ainsi qu’une interface plus facile à utiliser seront aussi au rendez-vous. Qui plus est, vous y retrouverez un nouveau chapitre qui fera office d’épilogue, question d’ajouter encore plus d’heures à une aventure déjà longue à la base !