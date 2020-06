5 jeux à mettre sur votre calendrier pour le mois de juin !

Avec la pandémie qui a frappé le monde de plein fouet en février, et plus particulièrement en mars dernier, j’avoue avoir eu peur de voir une multitude de jeux être repoussés. Ainsi, la crainte de plusieurs mois sans nouveaux jeux était une possibilité, mais comme bien d’autres secteurs, l’industrie du jeu vidéo s’est adaptée de sorte que de nouveaux titres continuent d’être lancés semaine après semaine. À cet effet, le mois de juin risque d’être intéressant, notamment avec la sortie de l’un, sinon du jeu le plus attendu de 2020 !

Valorant

Date de sortie: 2 juin 2020

Sur: PC

Il y a fort à parier que le studio derrière Valorant vous est familier. En effet, si je vous dis Riot Games et son mégasuccès League of Legends, votre curiosité vient-elle d’être piquée ?

Disponible en bêta depuis le début du mois d’avril dernier, Valorant n’a rien à voir avec le précédent jeu de Riot Games. En fait, il s’agit d’un jeu de tir compétitif à la première personne opposant deux équipes de cinq joueurs chacune. Grâce aux compétences uniques de votre personnage, vous devrez poser une bombe à un endroit précis si vous attaquez, ou bien défendre votre territoire dans le cas contraire. Pour parvenir à vos fins, un système économique vous permettra d’acheter des armes ainsi que des utilitaires.

Populaire depuis sa parution en bêta, Valorant est offert gratuitement avec achats intégrés. Nul doute que Riot Games détient un autre succès entre les mains !

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Date de sortie: 5 juin 2020

Sur: Nintendo Switch

Clubhouse Games m’avait fortement surpris à l’époque sur Nintendo DS. Réunissant plusieurs petits jeux bien connus de tous, cette compilation m’a diverti beaucoup plus longtemps que je ne l’aurais cru. Ainsi, lorsque Nintendo a dévoilé un nouvel opus de la franchise il y a quelques mois, je n’ai pu que m’en réjouir !

Comme son nom l’indique, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics offrira 51 jeux et activités connus mondialement. Parmi ces derniers, vous retrouverez notamment les quilles, les dards, les échecs, le Mancala, le Poker, le Blackjack et le Spider Solitaire. D’ailleurs, pour les amateurs de jeux de cartes, vous souvenez-vous avoir joué au Trou de cul étant plus jeunes ? Eh bien, le jeu y sera aussi offert sous l’appellation Président !

À noter que vous pourrez jouer à ces jeux seul ou encore avec d’autres joueurs, localement ainsi qu’en ligne. À cet effet, un seul joueur aura besoin d’avoir le jeu complet, les autres pouvant y accéder par l’entremise d’une application téléchargeable sur le eShop. De quoi combler des soirées sans se soucier d’avoir plusieurs copies du jeu !

Desperados III

Date de sortie: 16 juin 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, PC

Nouvel opus inattendu et inespéré de la franchise Desperados, Desperados III sera le fruit du studio Mimimi Games, qui a une bonne expérience des jeux de stratégie tactique.

Prenant place à la fameuse époque du Far West, Desperados III se déroulera avant les événements du premier titre de la série paru en 2001. Vous y suivrez les aventures du cowboy John Cooper et pourrez prendre le contrôle de cinq personnages, chacun ayant ses propres habiletés. D’aptitudes au tir jusqu’à la magie vaudou, vous devrez user d’une multitude de stratégies afin d’éliminer vos ennemis aussi efficacement que possible sur d’immenses terrains !

Pokémon Sword/Pokémon Shield – The Isle of Armor

Date de sortie: 17 juin 2020

Sur: Nintendo Switch

Première de deux extensions prévues pour les excellents Pokémon Sword et Pokémon Shield, The Isle of Armor ajoutera le lot de nouveautés classiques d’un ajout, à savoir de nouveaux personnages, gyms et Pokémons. À cet effet, l’un des attraits majeurs sera l’introduction de versions Gigantamax pour les trois Pokémons de départ des jeux, tout comme pour les Pokémons classiques Blastoise et Venusaur qui iront ainsi rejoindre Charizard en version géante !

The Last of Us Part II

Date de sortie: 19 juin 2020

Sur: PlayStation 4

Avec la pandémie actuelle, nous avons craint de ne pas voir The Last of Us II cette année ! Or, fort heureusement, le studio Naughty Dog a réussi à terminer le jeu malgré les contraintes engendrées par le nouveau virus frappant l’humanité depuis plusieurs mois.

Sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de l’année, The Last of Us Part II poursuivra les aventures d’Ellie et Joel cinq ans après celles du jeu original. Les environnements seront bien plus gros et diversifiés que dans ce dernier, vous permettant ainsi d’utiliser plus de tactiques et d’armes afin d’éliminer vos ennemis.

Par ailleurs, Naughty Dog promet d’offrir une histoire troublante avec plusieurs moments inconfortables. Ces derniers pourront se matérialiser non seulement au niveau de la trame narrative, mais aussi lorsque vous tuerez des adversaires. Après tout, Ellie est une survivante et non une tueuse, quoique cela pourrait changer avec les événements qui nous seront présentés dans le jeu !

Reste maintenant à espérer que ceux qui voudront faire l’acquisition d’une copie physique ne se retrouveront pas avec la rupture de stock qui avait frappé la sortie initiale de The Last of Us !