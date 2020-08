D’avions aux grenouilles mutantes: 10 jeux à surveiller en août !

Comme ce fut le cas au cours des deux derniers mois, le mois d’août ne risque pas de voir l’arrivée de méga succès dans le jeu vidéo. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de sorties à surveiller. En effet, si vous aimez le sport, que vous rêvez de prendre l’avion en ces temps où une telle activité est quasi impossible ou que vous voulez renouer avec des grenouilles mutantes qu’on n’a pas vues depuis belle lurette, les quatre prochaines semaines pourraient vous réserver de belles surprises !

Serious Sam 4

Date de sortie: Août 2020

Sur: PC, Google Stadia

Peu de détails ont filtré jusqu’à présent sur Serious Sam 4. Même si le jeu a été annoncé il y a plus de sept ans, Devolver Digital n’a reconfirmé son existence qu’il y a quelques mois sans en dévoiler énormément à son sujet. Ainsi, même si le jeu devrait paraître ce mois-ci, il ne serait pas surprenant qu’il soit repoussé à la dernière minute.

Pour ce qu’on en sait, Serious Sam 4 reprendra le même style que ses prédécesseurs. Ainsi, ce sera un véritable carnage qui sera mis de l’avant alors que vous tenterez de repousser des hordes d’extra-terrestres avec votre arsenal d’armes complètement dément ! À cet effet, les développeurs promettent que le nombre d’ennemis présents sur un champ de bataille sera exponentiel comparativement aux volets antérieurs.

Un mode multijoueur coopératif supportant quatre joueurs sera aussi proposé afin que vous puissiez répandre du sang et des boyaux entre amis !

Fall Guys: Ultimate Knockout

Date de sortie: 4 août 2020

Sur: PlayStation 4 (gratuit en août pour les membres PlayStation PLUS), PC

Si vous êtes à la recherche d’un jeu plutôt simple qui octroiera une touche d’originalité au genre Battle Royale, Fall Guys: Ultimate Knockout pourrait être intéressant !

S’inspirant d’émissions populaires telles que Ninja Warrior et Wipeout, Fall Guys réunira une soixantaine de joueurs au sein de divers jeux. Le but: éviter les obstacles et ne pas tomber dans le vide. Disons que ça risque d’être assez déjanté merci !

EA Sports UFC 4

Date de sortie: 14 août 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One

Après avoir sauté une année, la franchise EA Sports UFC nous reviendra sous peu dans une édition améliorée. En effet, pour le quatrième jeu de la série, les développeurs ont intégré plusieurs améliorations, dont de meilleures prises au sol.

Vous aurez le loisir de personnaliser votre propre combattant à l’aide de plus de 1 600 pièces d’équipement et 120 expressions afin de le faire progresser à travers tous les modes offerts. D’ailleurs, un nouveau mode Carrière vous offrira l’occasion de passer des ligues mineures jusqu’à la grande scène du UFC, et ce, dans l’octogone d’une multitude de nouveaux environnements.

Microsoft Flight Simulator

Date de sortie: 18 août 2020

Sur: PC

Très attendu de la part des amateurs de cette franchise, le nouveau Microsoft Flight Simulator devrait occuper les apprentis pilotes pendant fort longtemps ! Bénéficiant d’images satellites de Bing Cartes, le jeu comprendra pas moins de deux millions de villes et 37 000 aéroports ! Vous pourrez ainsi planer au-dessus de villes réelles reproduites avec une fidélité encore jamais vue, le tout en observant de magnifiques effets météorologiques.

À noter qu’en plus du clavier et de la souris, le jeu supportera certains périphériques tels que ceux de la firme Thrustmaster afin de rehausser le réalisme du pilotage dans le confort de votre foyer.

Battletoads

Date de sortie: 20 août 2020

Sur: Xbox One, PC

Venant tout juste d’être confirmé pour une sortie vers la fin du mois, le très attendu Battletoads vous réunira avec le sympathique trio de grenouilles mutantes ! Tout comme ses prédécesseurs, Battletoads sera un jeu de baston dans lequel vous devrez massacrer tout sur votre passage à l’aide de Rash, Pimple et Zitz. Ceci dit, le style visuel empruntera des éléments de dessin animé, laissant penser qu’une série animée pourrait voir le jour si le jeu connaît assez de succès.

Par ailleurs, ceux ayant fait des cauchemars avec le niveau Turbo Tunnel sur NES replongeront dans de douloureux souvenirs puisqu’une nouvelle version de ce niveau sera proposée. Bien que la vue sera derrière le personnage plutôt que sur le côté, le studio Rare promet que la difficulté sera aussi élevée que celle de l’époque !

PGA Tour 2K21

Date de sortie: 21 août 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia

Amateurs de golf, préparez-vous à reprendre les bâtons et à frapper des balles puisque PGA Tour 2K21 prendra bientôt d’assaut vos consoles ou votre PC !

Comme son nom l’indique, le jeu vous donnera l’occasion de participer aux événements du tournoi de la PGA, le but étant de mettre la main sur la prestigieuse coupe FedEx. En plus d’une variété de pièces d’équipement réelles, le jeu offrira un éditeur de terrain comprenant plus de 1 000 éléments afin que vous puissiez concevoir vos propres parcours de golf.

Tell Me Why – Chapter 1

Date de sortie: 27 août 2020

Sur: Xbox One, PC

Si vous êtes un amateur de jeux narratifs, et plus spécialement de la série Life is Strange, nul doute que vous surveillerez le lancement du premier chapitre de la nouvelle franchise Tell Me Why.

Développée par le studio DontNod Entertainment, la série racontera les aventures des jumeaux Tyler et Alyson Ronan. Usant de leurs dons surnaturels, ils devront élucider les mystères de leur enfance, spécialement ceux en lien avec la mort de leur mère. Les choix que vous poserez affecteront directement le lien entre les jumeaux et, ultimement, leur destin.

À noter que Tell Me Why sera divisé sous la forme de trois chapitres, les deux derniers devant être lancés au cours de l’année.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Date de sortie: 28 août 2020

Sur: PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Les fans du manga et/ou de l’anime Captain Tsubasa ont fait preuve de patience, le dernier jeu inspiré de l’oeuvre originale datant de plus de 10 ans ! Or, un tout nouveau jeu de soccer tiré des aventures de Captain Tsubasa fera son apparition à la fin du mois pour le plus grand bonheur de ses fans !

Différents modes seront offerts afin de combler vos envies. En plus d’un mode multijoueur local ou en ligne supportant quatre joueurs, le mode Tsubasa couvrira l’ensemble des tournois du manga d’origine tandis que le mode New Hero vous permettra de joindre l’un des trois collèges afin de faire évoluer votre personnage et relever de nouveaux défis.

Project CARS 3

Date de sortie: 28 août 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC

Inspiré de séries telles que Need for Speed, GRID et TOCA, Project CARS 3 n’offrira aucun puits de ravitaillement, la consommation d’essence ainsi que le revêtement des pneus ayant été supprimés. Au lieu de cela, vous aurez accès à plus de voitures personnalisées qu’au sein des deux premiers volets ainsi qu’à 140 circuits internationaux. Le jeu offrira aussi des cycles de 24 heures, des changements météorologiques ainsi que différentes saisons.

Wasteland 3

Date de sortie: 28 août 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC, MacOS, Linux

Devant être lancé en mai dernier, Wasteland 3 fut parmi les jeux repoussés en raison de la pandémie actuelle. Ainsi, si tout va bien, inXile Entertainment et Deep Silver devraient offrir le troisième opus de la série à la fin du mois.

Prenant place au Colorado dans une ère post-apocalyptique, Wasteland 3 sera un jeu de rôle par tour avec vue isométrique qui vous plongera dans la peau du dernier survivant de l’escouade Team November. Vous devrez poser des choix qui affecteront le déroulement de l’histoire et aurez l’occasion d’utiliser un véhicule afin d’explorer et de vous ravitailler. Le jeu pourra se jouer seul ou encore en coopération avec un autre joueur.