5 jeux à surveiller en décembre pour terminer cette étrange année !

Cette année interminable tire finalement à sa fin, laissant planer l’espoir que 2021 sera un peu plus clémente à notre endroit. La fin d’année se fait aussi sentir du côté du jeu vidéo puisque les nouvelles sorties seront un peu plus disparates au cours des prochaines semaines. Néanmoins, quelques dates seront à encercler sur votre calendrier puisqu’Ubisoft nous réserve une belle surprise tandis que l’un des jeux les plus attendus des dernières années verra finalement le jour !

Empire of Sin

Date de sortie: 1er décembre 2020

Sur: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, MacOS

Le couple Romero sortira finalement son nouveau jeu au début du mois. Même s’il ne jouit plus de la réputation sur laquelle il a déjà capitalisé, le prochain jeu de John Romero mérite votre attention si vous aimez les jeux de stratégie et l’univers de la mafia.

Prenant place durant les années 20 en plein coeur de la prohibition, Empire of Sin vous placera aux commandes d’un groupe criminel que vous devrez faire prospérer à travers les rues de Chicago. Au total, le jeu mettra de l’avant 14 chefs mafieux légendaires, incluant Al Capone et Goldie Garneau. Vous aurez l’occasion de gérer une variété d’activités illégales et de disputer des combats à tour de rôle afin d’étendre votre empire ou bien intimider les bandes rivales.

Immortals: Fenyx Rising

Date de sortie: 3 décembre 2020

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Google Stadia

Autrefois connu sous le nom de Gods & Monsters, le jeu Immortals: Fenyx Rising du studio Ubisoft Québec se prépare à vous prendre par surprise en cette fin d’année !

En personnifiant Fenyx, vous devrez aider les dieux ainsi que les héros de la mythologie grecque à combattre le titan Typhon. Pour cela, vous devrez explorer un immense royaume et compléter une variété de quêtes ainsi qu’une multitude d’activités.

Reprenant plusieurs éléments de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Immortals: Fenyx Rising aura tout de même sa propre personnalité insufflée par l’entremise d’un scénario humoristique et de combats contre des créatures légendaires. En attendant notre critique, vous pouvez consulter notre aperçu du jeu ici !

Puyo Puyo Tetris 2

Date de sortie: 8 décembre 2020

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Fort du succès remporté par Puyo Puyo Tetris, SEGA nous revient avec sa suite !

Plutôt que de réinventer la roue, Puyo Puyo Tetris 2 reprendra les mêmes éléments que son prédécesseur. Ainsi, si vous avez apprécié ce dernier, il y a de fortes chances que vous aimerez ce second volet. Ceci dit, vous y retrouverez tout de même des aptitudes pour chaque personnage ainsi que des cartes d’objets qui pourront inverser la tendance d’un combat. Le jeu offrira aussi plusieurs modes en solo et en ligne, dont des ligues à la fois pour Tetris, Puyo Puyo ou un mélange des deux.

Cyberpunk 2077

Date de sortie: 10 décembre 2020

Sur: Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia, PC

Oui, vous pouvez pousser un soupir de soulagement: Cyberpunk 2077 verra finalement le jour le 10 décembre prochain !

Très attendu en raison de la réputation du studio CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 se déroulera évidemment en 2077 dans la ville de Night City. Alors que les disparités sociales menacent de faire exploser la société, les citoyens doivent également combattre avec une dépendance aux technologies les amenant à perdre le contrôle et à devenir agressifs.

À travers un jeu de rôle à la première personne, vous devrez suivre un scénario non linéaire dans lequel vous serez amené à compléter une myriade de quêtes et d’activités. Vous aurez l’occasion d’expérimenter différentes branches du scénario et d’appliquer toute une gamme d’améliorations cybernétiques à votre personnage.

S’il remplit ses promesses, Cyberpunk 2077 pourrait être un point tournant dans l’univers des jeux de rôle, voire des jeux vidéo en général !

Collection of SaGa Final Fantasy Legend

Date de sortie: 15 décembre 2020

Sur: Nintendo Switch

Nostalgiques de jeux de rôle, la compilation Collection of SaGa Final Fantasy Legend pourrait bien vous interpeller en fin d’année. En effet, Nintendo vous prépare une petite collection qui réunira les trois premiers titres de cette mythique saga parus sur Game Boy.

Ceci dit, plutôt que de simplement vous offrir les trois jeux d’antan, la compilation mettra à votre disposition quelques ajouts afin de rendre vos parties plus agréables. En outre, vous pourrez ajuster le zoom de l’écran et personnaliser l’arrière-plan de vos jeux. De plus, un mode d’accélération vous permettra d’accentuer la vitesse des combats. Enfin, si vous voulez jouer un peu plus à l’ancienne, vous pourrez détacher vos Joy-Cons et utiliser votre Nintendo Switch à la verticale afin de ravoir l’expérience originale de la bonne vieille Game Boy.