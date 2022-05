Autoexec Games remporte le gros lot dans la 6e édition des Ubisoft Indie !

Afin de souligner l’importance des créateurs indépendants, Ubisoft et la Guilde du jeu vidéo du Québec ont tenu la sixième édition de la série Indie Ubisoft un peu plus tôt ce mois-ci. Présenté en collaboration avec Banque Nationale, cet événement permettait aux studios participants de remporter de prestigieuses bourses à travers leurs différents projets.

Ainsi, en affrontant une dizaine de finalistes, le studio Autoexec Games s’est démarqué grâce à son jeu Timemelters. La firme met donc la main sur pas moins de 50 000$, en plus de s’être vu offert une grande vitrine pour son jeu très prometteur. Unreliable Narrators a quant à lui raflé le prix Coup de coeur Banque Nationale avec son jeu Two Falls et empoche une bourse de 25 000$.

Il s’agit d’une grande réalisation pour Autoexec Games, qui n’est composé que de trois personnes. Chacune d’elles a le même objectif, soit d’offrir des jeux vidéo certes divertissants, mais avant tout créatifs. C’est ce que Timemelters promet d’être.

Quant à Unreliable Narrators, son jeu Two Falls offrira une voix aux communautés autochtones à travers une expérience reflétant les réalités de ces dernières. En outre, le studio est accompagné par un Conseil des Aîné(e)s afin que le réalisme des cultures innues et wendat soit le plus fidèle possible à la réalité au sein de Two Falls. De plus, Unreliable Narrators fera preuve d’une belle initiative en ce sens qu’elle enverra des jeunes autochtones de la Côte-Nord au sein d’événements de jeux vidéo afin qu’ils puissent témoigner de l’impact du jeu sur leurs communautés.