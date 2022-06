Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI et bien plus encore lors du Sony State of Play du 2 juin 2022 !

À un peu plus d’une semaine de la présentation de Microsoft et Bethesda, Sony a tenu un nouveau State of Play afin d’en dévoiler davantage sur certains jeux en développement. Disons qu’entre certaines confirmations de grosses pointures et le dévoilement de jeux pour la PlayStation VR2, Sony et ses partenaires ont bien des jeux prévus pour la famille PlayStation ! Voici d’ailleurs les faits marquants de cette dernière présentation:

Resident Evil 4 Remake confirmé

Ayant fait l’objet de fuites, le remake de Resident Evil 4 fut finalement confirmé par Capcom. Afin de moderniser l’expérience du classique de l’époque, les développeurs réécriront le scénario tout en modifiant les contrôles plutôt rigides du jeu original. Sa sortie est prévue pour le 24 mars 2023 !

Resident Evil Village en route pour la PlayStation VR2

Un autre Resident Evil pourra être joué sous une nouvelle mouture. En effet, Capcom lancera Resident Evil Village pour la PlayStation VR2. La campagne complète du jeu pourra se jouer en réalité virtuelle, Capcom promettant que cette version utilisera du visuel en 4K et que le suivi du mouvement des yeux sera exploité. Par ailleurs, vous utiliserez les manettes afin de mimer les mouvements de votre personnage. Par exemple, vous devrez lever les bras pour vous protéger et dégainer votre pistolet manuellement. Qui plus est, cette version offrira la possibilité d’équiper deux armes différentes en même temps. Aucune date de sortie n’a été avancée.

Le monde de The Walking Dead demeurera dans la réalité virtuelle avec The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapitre 2

Apprécié sur PlayStation VR, The Walking Dead: Saints & Sinners verra sa suite demeurer dans l’univers de la réalité virtuelle. En effet, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapitre 2 sera lancé sur PlayStation VR et PlayStation VR2. Les développeurs promettent une suite directe au premier chapitre qui comprendra notamment des combats axés sur la physique. De nouvelles armes comme la mitraillette et le fusil à canon scié viendront compléter vos nouveaux gadgets, parmi lesquels vous pourrez compter sur des silencieux. De plus, de nouvelles menaces vous attendront un peu partout, incluant un mystérieux tueur à la hache. Par ailleurs, vous pourrez vous lancer dans des expéditions nocturnes qui, comme dans Dying Light, seront plus périlleuses, mais bien plus alléchantes en terme de récompenses.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapitre 2 sera disponible vers la fin de l’année sur PlayStation VR et en 2023 sur PlayStation VR2.

No Man’s Sky en développement pour la PlayStation VR2

Ayant connu un regain de popularité suite à d’importantes mises à jour, le jeu d’exploration spatiale No Man’s Sky aura droit à une nouvelle version en réalité virtuelle ! En effet, le jeu de Hello Games sera éventuellement disponible sur PlayStation VR2. Tout dans cette nouvelle édition fut retravaillé afin de convenir à la réalité virtuelle, incluant les systèmes de navigation, les interfaces, les commandes de téléportation et les effets de distorsion. Hello Games tentera de rendre l’expérience plus immersive que sur PlayStation VR en vous permettant d’approcher davantage les animaux exotiques tout en rendant les combats spatiaux encore plus dynamiques.

Horizon: Call of the Mountain se dévoile tandis qu’une mise à jour majeure est disponible pour Horizon: Forbidden West

Après avoir été confirmé lors d’un bref aperçu plus tôt cette année, Sony a levé le voile sur Horizon: Call of the Mountain, présentement en développement pour la PlayStation VR2. Dans ce nouveau chapitre, vous incarnerez Ryas, un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre espérant se racheter en menant une enquête sur une nouvelle menace pesant sur l’Héliaume. Fidèle aux autres jeux de la série, vous pourrez escalader des parois et récolter des ressources. En chemin, vous aurez aussi l’occasion d’admirer des panoramas lors de balades en canot et de rencontrer des visages familiers de la franchise, dont Aloy.

Par ailleurs, vous pouvez dès maintenant télécharger une mise à jour majeure et gratuite pour l’excellent Horizon: Forbidden West. Grâce à elle, vous aurez droit au nouveau mode de difficulté Ultra ainsi qu’au mode Nouvelle Partie+. De nouveaux Trophées exploitant ces nouvelles options ont aussi été ajoutés, tout comme un nouvel herboriste et une amélioration considérable de la fidélité visuelle en mode Performance. La prochaine mise à jour du jeu offrira quant à elle la possibilité d’avoir un taux de rafraîchissement variable ainsi qu’un mode 40 IPS.

Spider-Man débarquera bientôt sur PC

Poursuivant son initiative visant à offrir de plus en plus de ses jeux sur PC, Sony a annoncé que deux titres de la franchise Marvel’s Spider-Man débarqueront bientôt sur PC ! Ainsi, Marvel’s Spider-Man Remastered sera lancé le 12 août prochain tandis que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sera disponible cet automne. Les spécificités techniques de ces nouvelle éditions demeurent encore inconnues.

Le félin Stray arrive en juillet pour certains abonnés PlayStation Plus

Le mystérieux jeu Stray s’est finalement un peu plus dévoilé. Dans ce dernier, vous contrôlerez un chat à travers différents environnements futuristes. Pour vous aider, vous serez équipé d’un sac à dos et serez accompagné d’un petit robot baptisé B-12. En chemin, vous devrez passer au travers d’obstacles tout en interagissant avec une multitude de personnages.

Stray, qui sera le premier jeu du studio BluTwelve Studio, sera lancé le 19 juillet prochain. D’ailleurs, ceux qui s’abonneront aux nouveaux paliers PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium pourront télécharger le jeu complet sans frais additionnels !



L’horreur s’invite avec The Callisto Protocol



Fruit de certains développeurs ayant notamment travaillé sur Dead Space, The Callisto Protocol s’annonce comme un jeu d’horreur et de survie à l’ambiance aussi dégoûtante qu’intrigante. Le jeu vous placera aux commandes de Jacob Lee, un prisonnier devant lutter pour sa vie après qu’une mystérieuse infection ait plongé la lune morte Callisto dans le chaos. Lee devra combattre des monstres absolument hideux tout en découvrant les sinistres secrets de la United Jupiter Company.

À l’image de Dead Space, l’ambiance de The Callisto Protocol sera sombre et oppressante, les développeurs s’étant inspirés de la science de l’horreur pour concevoir leur aventure. L’exploitation des technologies sonores aidera aussi à vous plonger davantage dans l’horreur, tout comme la tension omniprésente qui vous empêchera de prévoir un moment de sursaut. Par ailleurs, le jeu vous permettra de passer du combat rapproché au combat à distance grâce à une arme gravitationnelle nommée GRP. D’autre part, puisque Jacob ne sera pas un soldat, ses ressources seront limitées et chaque combat pourra lui être fatal.

The Callisto Protocol sera lancé le 2 décembre prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Les développeurs de OlliOlli World dévoilent Rollerdrome

Le moins que l’on puisse dire est que le studio Roll7 aime les jeux de planches à roulettes et de patins ! Ainsi, après OlliOlli World, la firme lancera Rollerdrome, un jeu de sport et de combat dans lequel vous devrez éliminer vos adversaires au sein d’arènes impitoyables. Ainsi, vous devrez continuellement patiner et enchaîner les meilleures prouesses afin de mettre vos adversaires KO. Le jeu offrira une variété d’armes et vous rechargerez vos munitions en fonction de la complexité de vos cascades. Vous pourrez également utiliser l’audio 3D de la PlayStation 5 afin de repérer vos adversaires et enchaîner des combos pour récolter un maximum de points.

Rollerdrome sera lancé le 16 août sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

L’amour au temps de l’apocalypse dans le jeu Eternights

Le tout petit studio Sai vous conviera à une histoire de romance en pleine apocalypse avec le jeu de rencontre Eternights. Très japonais dans son style, ce dernier vous enverra explorer des donjons et récolter des ressources avant d’aller dans des rendez-vous romantiques. En approfondissant vos relations, vous débloquerez des aptitudes ainsi que des sorts que vous pourrez utiliser en combat. De plus, vous devrez gérer votre temps puisque certaines tâches exigeront d’être accomplies dans un intervalle précis.

Eternights sera disponible au début de l’an prochain sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Le grand retour de Street Fighter

Ce n’était qu’un aperçu, c’est maintenant une réalité: Street Fighter 6 s’est dévoilé pour la première fois aujourd’hui !

Dans le nouvel opus de la mythique série, vous retrouverez l’ensemble des modes disponibles au sein des volets précédents, en plus de deux nouveaux modes baptisés World Tour et Battle Hub. D’autre part, Street Fighter 6 roulera sur le moteur graphique RE, qui a notamment servi à concevoir Resident Evil 7 et Devil May Cry 5. Le nouveau combattant Jamie, avec son style de boxe ivre, se joindra à certains personnages classiques tels que Ryu, Chun-Li et Luke, qui arboreront de nouveaux styles.

Par ailleurs, le nouveau système Drive vous donnera l’occasion d’utiliser une jauge qui déclenchera cinq attaques améliorant votre offensive ou bien votre défensive. Capcom proposera aussi plusieurs configurations de boutons afin que n’importe quel joueur puisse avoir du plaisir, et ce peu importe son niveau d’expérience au sein des jeux de combat. Enfin, Capcom travaille présentement avec des figures bien connues de l’univers des jeux de combat afin qu’ils commentent le déroulement de chaque combat. Ces commentaires seront d’ailleurs sous-titrés en pas moins de 13 langues. Vicious et Aru ont été confirmés en tant que premiers commentateurs officiels intégrés à Street Fighter 6.

Street Fighter 6 sera disponible en 2023.

Tunic s’en vient à la fin septembre sur les consoles PlayStation

Sony a annoncé que l’excellent jeu d’aventure Tunic débarquera sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 le 27 septembre prochain. Le jeu, qui n’est pas sans rappeler le tout premier The Legend of Zelda, a obtenu la faveur à la fois des critiques et du public lorsqu’il fut lancé sur les consoles Xbox plus tôt cette année.

Final Fantasy XVI en met plein la vue en attendant sa sortie en 2023

Plusieurs l’attendaient et elle est finalement arrivée ! Eh oui, une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI fut dévoilée. Dans celle-ci, vous pouvez apercevoir le protagoniste du jeu utiliser ses pouvoirs afin de combattre une série d’invocations bien connues. À cet effet, Final Fantasy XVI permettra d’assister à des batailles entre des invocations, incluant Titan, Garuda et Ifrith.

Aux dires du producteur du jeu, Yoshida Naoki, il reste beaucoup de travail à accomplir avant que Final Fantasy XVI ne soit terminé. Néanmoins, l’équipe de développement est confiante de pouvoir peaufiner le tout à temps pour une sortie lors de l’été 2023 sur PlayStation 5 !