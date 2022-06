TikTok veut être encore plus addictif

Il y a une raison simple pour laquelle les utilisateurs des réseaux sociaux y reviennent sans cesse : ils sont conçus de manière à créer un désir très très puissant de retourner voir s’il y a du nouveau. Et quand c’est bien fait, comme on le voit avec Instagram et TikTok, ça crée une dépendance que bien des experts comparent à celle provoquée par des drogues dures.

Les gens derrière le réseau TikTok comprennent bien cette situation et ont décidé d’en profiter à fond en testant auprès d’un groupe d’utilisateurs restreint une nouvelle fonction dans leur application qui s’appelle le «Clear mode», qu’on pourrait traduire par un mode «dépouillé».

Il s’agit d’une façon de présenter les courtes boucles vidéo que les gens aiment tant sur TikTok tout en éliminant les distractions qu’on peut aussi voir à l’écran de son mobile, comme le nom des utilisateurs, la description des vidéos, les touches de commande, les boutons pour commenter ou partager, ainsi de suite.

Bref, TikTok crée un mode immersif qui permet de consommer de façon encore plus « pure » ses vidéos.

Ça risque de rendre encore plus forte la dépendance des accros à TikTok

Les parents qui trouvent que leurs enfants passent déjà beaucoup de temps devant leur téléphone ou leur tablette ne vont pas aimer cette nouvelle fonction là, car elle a pour objectif de rendre TikTok encore un peu plus attirant pour ses plus grands utilisateurs, qui sont pour la plupart âgés de moins de 20 ans…

Pire encore : TikTok n’a pas dit si ce nouveau mode épuré allait être officiellement offert au public, mais si c’est le cas, probablement qu’il sera ensuite imité par Instagram et les autres…