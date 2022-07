Bayonetta 3 sera disponible à temps pour Halloween

Après des années d’attente, la date de sortie du très prometteur Bayonetta 3 a été confirmée !

Ainsi, Nintendo pourra compter sur un poids lourd cet automne puisque le jeu d’action de PlatinumGames sera lancé le 28 octobre prochain. En plus de l’édition standard, une édition spéciale intitulée Trinity Masquerade sera offerte chez certains détaillants ainsi que sur la boutique My Nintendo. Cette édition comprendra notamment un livret d’illustrations en couleurs de 200 pages ainsi que trois pochettes réversibles à l’effigie des trois jeux de la série. D’ailleurs, ces images pourront être mises l’une à côté de l’autre afin de former une illustration panoramique.

Par ailleurs, Nintendo en a profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce du jeu ainsi que de nouveaux détails sur celui-ci. En outre, Bayonetta 3 mettra en scène non pas une, mais bien plusieurs Bayonettas qui tenteront de sauver le monde à travers plusieurs environnements. De plus, vous aurez l’occasion de personnifier l’apprentie sorcière Viola, qui combattra notamment les démons à l’aide de son épée et de son démon félin Cheshire.