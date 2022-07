Meta augmentera le prix du casque Meta Quest 2 de 33%

Contrairement à la tendance voulant qu’un matériel devienne moins onéreux avec le temps, la firme Meta a annoncé qu’elle augmentera le prix du casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 sous peu.

En effet, la compagnie autrefois connue sous le nom de Facebook a fait mention que dès le 1er août prochain, le prix des deux modèles du casque grimperont de 33%, soit une augmentation nette d’une centaine de dollars américains. De ce fait, le modèle 128 Go passera à 399,99$ américains tandis que le modèle 256 Go affichera un prix de 499,99$ américains. Bien que cela ne comblera pas l’augmentation, Meta a indiqué que ceux qui achèteront un casque entre le 1er août et le 31 décembre prochains recevront une copie digitale du jeu Beat Saber sans frais.

Meta a mentionné qu’elle n’a pas d’autre choix que d’augmenter le prix de vente de son casque en raison de l’inflation actuelle. Cette dernière fait en sorte que cela lui coûte plus cher de produire et mettre sur le marché le Meta Quest 2. Meta a aussi mentionné que cette hausse de prix lui permettra de continuer à investir massivement dans la réalité virtuelle, un champ qu’elle compte continuer à exploiter dans le futur.

Malgré cette hausse de prix, le Meta Quest 2 demeurera le casque de réalité virtuelle le moins dispendieux sur le marché. De plus, Meta compte continuer à capitaliser sur le fait que le casque ne nécessite pas d’ordinateur ou de console pour fonctionner et qu’il a quelques jeux exclusifs, dont l’excellent Resident Evil 4 VR. Meta mettra aussi en ligne un nouveau système d’identification à partir du mois prochain, ce qui supprimera la nécessité de posséder un compte Facebook pour pouvoir bénéficier du casque.

Les défis ne manquent pas pour Meta et son PDG Mark Zuckerberg. En plus de planifier la sortie de son autre casque de réalité virtuelle Project Cambria plus tard cette année, la firme fait actuellement face à des décisions existentielles. Le mois dernier, Zuckerberg a notamment évoqué que la compagnie entrait dans une nouvelle ère d’austérité corporative. Loin de vouloir couper dans la recherche et le développement, Zuckerberg compte adopter certaines stratégies à l’image de l’augmentation du prix du Meta Quest 2 afin de traverser la période plus difficile que vit la firme. Rappelons que celle-ci a vu la valeur de son action fondre de moitié depuis le début de l’année et que des démêlés concernant des changements dans les données privées de ses applications sur les appareils Apple lui ont coûté pas moins de 10 milliards en revenus.