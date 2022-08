Beaucoup de jeux et de bandes annonces pour l’ouverture de la Gamescom 2022 !

Si le E3 fut l’événement grandiose annuel du jeu vidéo, il fut déclassé au fil des ans par la Gamescom. Se déroulant en Europe, cet événement est devenu extrêmement important et attirait des foules records avant l’éclatement de la pandémie de COVID-19. Or, la convention est de retour cette année et la soirée d’ouverture fut riche en annonces ainsi qu’en nouvelles bandes annonces ! Voici un survol des jeux qui furent montrés.

Atlas Fallen

Le studio derrière des jeux tels que The Surge et Lords of the Fallen a levé le voile sur un tout nouveau jeu à monde ouvert. Intitulé Atlas Fallen, ce dernier présentera d’énormes environnements sablonneux sur lesquels vous pourrez notamment glisser. Des combats tant en solo qu’en multijoueur seront aussi proposés. Le sable sera d’ailleurs l’une de vos armes de prédilection contre vos ennemis. Sortie prévue en 2023 sur PlayStation 5.

The Callisto Protocol

Une fois de plus, une nouvelle cinématique du très attendu jeu d’horreur The Callisto Protocol a été montrée. On peut y apercevoir une pièce remplie de créatures dignes de cauchemars. La bande annonce nous donne un aperçu d’une arme utilisant la gravité et grâce à laquelle il sera possible de propulser les monstres vers leur mort. The Callisto Protocol sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series et PC le 2 décembre prochain.

Goat Simulator 3

Si Goat Simulator était absurde, sa suite s’annonce encore plus dingue ! En effet, on a pu voir une première séquence de jouabilité du jeu dans laquelle il est possible d’apercevoir un troupeau de chèvres semer la pagaille dans différents environnements. Qui plus est, selon la bande annonce, le jeu nous permettra de conduire des véhicules malgré les sabots de notre bête ! Sortie prévue le 22 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

High on Life

L’un des créateurs de Rick and Morty nous proposera un jeu assez hors de l’ordinaire avec High on Life, dont nous avons eu un nouvel aperçu. Ainsi, la bande annonce nous a montré un combat contre un boss à travers lequel on a pu voir et surtout entendre notre arme. En effet, cette dernière parlera constamment durant les affronts, narguant l’ennemi tout en vous donnant de la rétroaction sur ce qui se passe à l’écran. Bref, si vous aimez l’humour de Rick and Morty, vous risquez d’apprécier celui de High on Life !

Hogwarts Legacy

Même s’il fut retardé il y a quelques semaines, le jeu Hogwarts Legacy continue de faire parler de lui. Cette fois, une nouvelle bande annonce a mis l’accent sur le mythique sorcier Salazar Serpentard et l’utilisation de la magie noire entre les murs de Poudlard. On a aussi pu y apercevoir quelques adversaires que nous affronterons durant nos années d’études, incluant des squelettes, des mages noirs et d’autres étudiants.

Sonic Frontiers

Un détaillant japonais avait vendu la mèche plus tôt aujourd’hui, mais Sonic Frontiers sortira bel et bien cet automne ! En effet, Sega a confirmé que le prochain jeu de sa mascotte sera disponible le 8 novembre prochain. La nouvelle bande annonce nous a d’ailleurs montré certaines zones qui pourront être explorées, ce qui rassurera quelque peu les fans de l’hérisson qui craignaient que le jeu n’offre que de gros environnements vides.

New Tales from the Borderlands

On connaissait son existence depuis quelques mois, mais il s’est montré le visage ! Ainsi, le jeu Tales from the Borderlands aura droit à une suite tout simplement intitulée New Tales from the Borderlands. Vous serez transporté dans l’univers de Promethea et retrouverez le même humour auquel la franchise Borderlands nous a habitués. Sortie prévue le 21 octobre sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series, Nintendo Switch et PC.

Phantom Hellcat

Le nouveau studio Ironbird Creations a dévoilé son tout premier jeu, qui s’annonce prometteur. Intitulé Phantom Hellcat, il s’agira d’un hack ‘n slash dans lequel vous incarnerez une jeune femme ayant libéré une terrible malédiction contenue dans un théâtre. Afin de sauver sa mère des griffes de démons, la demoiselle devra utiliser tout ce qui se trouve dans le théâtre pour combattre ses ennemis et récolter des masques pour apprendre de nouvelles habiletés. Le jeu alternera régulièrement entre le 2D et le 3D afin que vous puissiez expérimenter ses différentes mécaniques. Aucune date de sortie n’a été avancée, mais on sait que le jeu est en développement pour les consoles de Sony et Microsoft ainsi que pour PC.

The Lords of the Fallen

La suite du jeu Lords of the Fallen, qui fut annoncée il y a près de huit ans maintenant, est revenue d’entre les morts ! En effet, Hexworks Studios a annoncé qu’il travaille présentement sur ce jeu dont le titre sera tout simplement The Lords of the Fallen. Il se déroulera 1 000 ans après les événements de son prédécesseur et devrait être cinq fois plus massif que ce dernier. Vous aurez l’occasion de personnaliser votre héros et de voyager entre le royaume des vivants et celui des morts. En plus de pouvoir y jouer en solo, vous pourrez inviter un autre joueur pour jouer dans un mode coopératif. The Lords of the Fallen devrait voir le jour en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Return to Monkey Island

C’est confirmé: nous retournerons très bientôt sur la mythique île Monkey Island ! Ainsi, Ron Gilbert et son équipe ont annoncé que le très attendu Return to Monkey Island sera disponible le 19 septembre prochain sur Nintendo Switch et PC. Gilbert a mentionné que ce jour n’a pas été choisi au hasard puisqu’il s’agirait de la journée internationale où nous devons parler comme un pirate. Ah bon !

Under the Waves

Le studio derrière une multitude de jeux narratifs à succès comme Detroit: Become Human a annoncé son tout nouveau projet intitulé Under the Waves. Comme son nom l’indique, le jeu se déroulera sous l’océan et mettra en scène un plongeur qui fera face à d’étranges événements à mesure qu’il explorera les profondeurs marines. Le jeu devrait nous sensibiliser à l’importance de protéger les océans au point où notre héros se demandera s’il doit réellement retourner à la surface. Under the Waves sera disponible en 2023 sur les consoles de Sony et Microsoft ainsi que sur PC.

Lies of P

Imaginez l’univers du sympathique Pinocchio et mélangez-le avec celui de l’impitoyable Dark Souls. C’est ce que proposera Lies of P, un jeu qui transportera le petit garçon de bois dans un monde post-apocalyptique rempli de corps et de combats brutaux. Le jeu comprendra aussi un système de mensonges par lequel d’importantes conséquences sur votre aventure surviendront si vous décidez de mentir. À surveiller en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Lies of P sera d’ailleurs disponible dès sa sortie sur le service Game Pass.

Dune: Awakening

Funcom a officialisé son jeu massivement multijoueur inspiré à la fois par les romans Dune de Frank Herbert et le film du même nom de Denis Villeneuve. Intitulé Dune: Awakening, le jeu se déroulera sur Arrakis et devrait entre autres mettre en scène d’imposants combats contre des vers de sable géants. Aucune date de sortie n’a été avancée, mais le jeu est en développement pour PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Une nouvelle manette PlayStation 5

Un peu par surprise, Sony a dévoilé une toute nouvelle manette sans fil pour sa console PlayStation 5. Portant le nom de DualSense Edge, cette dernière sera destinée aux joueurs compétitifs désirant paramétrer l’ensemble des boutons de leur manette. En outre, vous pourrez créer différents profils de contrôles afin que ceux-ci soient adaptés selon vos jeux. Bref, ce sera l’équivalent de la manette Xbox Elite pour les propriétaires d’une PlayStation 5 et, surtout, une réponse de Sony aux compagnies tierces qui proposent déjà des manettes paramétrables pour la console.

Gotham Knights

Une nouvelle bande annonce pour le jeu d’action Gotham Knights nous a appris deux informations intéressantes. Premièrement, Harley Quinn, Mister Freeze et Clayface seront trois antagonistes très importants au sein de la trame narrative du jeu. Ensuite, ce dernier sera lancé un peu plus tôt que prévu ! De ce fait, Gotham Knights sera disponible dès le 21 octobre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Where Winds Meet

Sans avertissement, le jeu de rôle en monde ouvert Where Winds Meet a causé la surprise lors de la soirée. En effet, nous avons pu voir une variété d’environnements époustouflants au sein de sa bande annonce, de mers déchaînées à des montagnes enneigées. Quant au jeu lui-même, il se déroulera dans la Chine médiévale et vous pourrez y compléter une variété d’activités, incluant le combat à l’épée ou à mains nues, la chasse, l’équitation, etc. Les développeurs promettent qu’une tonne de choix vous seront offerts afin d’influencer les différents royaumes auxquels vous pourrez ou non porter assistance. Mieux encore, il vous sera possible de faire fi de ces empires et décider d’être un marchand, un médecin ou un simple vagabond totalement indépendant des jeux politiques. Le jeu est en développement pour PC et sa date de sortie demeure à être confirmée.

Dead Island 2

Eh non, le jeu Dead Island 2 n’est pas mort. En fait, il est bel et bien en vie puisque sa date de sortie a été confirmée pour le 3 février 2023 ! La nouvelle bande annonce nous a permis de connaître Jacob, l’un des six survivants que nous pourrons incarner. Nous avons notamment vu ce personnage affronter une horde de zombies dans un manoir de Los Angeles avant de fuir vers des commerces pour se ravitailler.

Everywhere

Build a Rocket Boy Games, un studio dirigé par l’ancien créateur en chef de la franchise Grand Theft Auto, a donné un court aperçu d’un tout nouveau jeu intitulé Everywhere. Ce dernier demeure plutôt mystérieux pour le moment, mais de ce qu’on en comprend, il mixera une portion exploratrice et une autre où vous aurez la liberté de créer vos expériences. En outre, plusieurs mondes devraient être interconnectés et chacun pourrait proposer un style de jeu différent. Sans que cela ne soit confirmé, il pourrait s’agir d’une sorte d’univers comme celui de Ready Player One. Everywhere pourrait être lancé en 2023, mais rien n’est coulé dans le béton pour l’instant.

Moving Out 2

C’est confirmé: le sympathique jeu coopératif Moving Out aura droit à une suite ! Or, contrairement à son prédécesseur, Moving Out 2 permettra de jouer en ligne dans un mode coopératif. Encore une fois, vous devrez accepter des emplois de déménageur et bouger les biens de vos clients dans un délicieux chaos. Le jeu devrait être disponible en 2023.

Dying Light 2: Bloody Ties

La prochaine extension majeure du jeu d’action et de survie à la première personne Dying Light 2 a finalement une date de sortie. En effet, Dying Light 2: Bloody Ties sera disponible le 13 octobre prochain. Vous y serez transporté dans un ancien théâtre converti pour les besoins de sports sanglants. Votre objectif sera d’être compétitif afin de remporter des prix prestigieux. En outre, parmi les défis qui seront proposés, vous aurez une confrontation avec le dangereux Skullface, nouvel antagoniste de cette extension. Bien entendu, de nouvelles armes et pièces d’équipement seront offertes.

Moonbreaker

Le studio derrière le jeu à succès Subnautica a dévoilé un tout nouveau projet portant le nom de Moonbreaker. Défini comme un jeu de stratégie de table à la Warhammer 40,000 et développé conjointement avec l’auteur Brandon Sanderson, le jeu vous permettra de récolter des personnages, construire des escouades et même peindre vos héros afin de les amener dans des combats à tour de rôle. L’objectif est de vous immerger dans une expérience comme celle que vous retrouvez dans les jeux de table et de stratégie où vous devez acheter des unités et les personnaliser en les peignant. À cet effet, une multitude de choix de couleurs et de pinceaux devraient être mis de l’avant. Moonbreaker devrait être offert en accès anticipé avec une cinquantaine de personnages le 29 septembre prochain sur PC et Mac .

Friends vs Friends

Jeu plutôt étrange, Friends vs Friends devrait offrir une expérience aussi colorée qu’éclatée lorsqu’il sera disponible sur consoles et PC. Il devrait s’agir d’un jeu de tir à la première en cel-shading utilisant des cartes pour progresser. En outre, nous pourrions y retrouver des cartes d’armes et de techniques qui serviront à massacrer nos adversaires. Toutefois, il faudra attendre d’en savoir plus puisque le projet demeure encore nébuleux.

Stranded: Alien Dawn

Le studio derrière Surviving Mars a levé le rideau sur un nouveau jeu de survie intitulé Stranded: Alien Dawn. Dans ce dernier, nous ferons la connaissance d’une communauté coincée sur une planète extrêmement hostile. Vous devrez donc survivre en n’ayant que peu de ressources à votre disposition. En plus de combattre des créatures, vous devrez veiller au bien-être de vos compatriotes en soignant des maladies et en récoltant ce sur quoi vous pourrez mettre la main. Vous devrez également utiliser les forces et faiblesses de votre groupe afin que vos membres s’entraident et puissent survivre. Stranded: Alien Dawn sera disponible en accès anticipé en octobre sur PC.

Killer Klowns from Outer Space

Vous souvenez-vous du film d’horreur des années ’80 Killer Klowns from Outer Space ? Eh bien, des décennies plus tard, il aura droit à une adaptation en jeu vidéo ! Dirigé par celui ayant été aux commandes du jeu Friday the 13th: The Game, Killer Klowns from Outer Space sera un jeu multijoueur compétitif 3 vs 7 dans lequel une équipe d’humains sera confrontée à une équipe de clowns extraterrestres meurtriers. Chaque camp aura ses propres classes et les niveaux seront générés au hasard. Par ailleurs, le jeu bénéficiera de l’appui des réalisateurs et du compositeur de la trame sonore du film. Killer Klowns from Outer Space sera lancé au début de l’an prochain sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series et PC. Du contenu sera ajouté régulièrement dans le jeu suite à sa parution.

Age of Empires 4: Ottomans and Malians

Une nouvelle extension pour le jeu de stratégie en temps réel Age of Empires 4 nous permettra de contrôler les troupes de deux nouvelles civilisations. En outre, la civilisation malienne sera davantage axée sur la stratégie pour vaincre ses ennemis tandis que la puissante civilisation ottomane aura accès à des armes destructrices, dont des canons pouvant percer les murailles d’une forteresse. Les civilisations malienne et ottomane seront ajoutées à Age of Empires 4 le 25 octobre prochain et porteront à dix le total de civilisations présentes au sein du jeu.

Park Beyond

Amateurs de jeux de gestion et de construction, Limbic Entertainment vous amènera dans un tout nouvel univers avec Park Beyond. À l’instar de jeux comme Thrillville, vous aurez l’occasion de construire une variété de manèges dans vos parcs afin d’attirer les amateurs de sensations fortes. Le jeu devrait être disponible en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.