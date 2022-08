Grand succès en très peu de temps pour Super Mario 3D All-Stars

Bien que la décision de l’offrir sur un court laps de temps fut controversée, il semble qu’elle ait porté fruit pour Nintendo.

En effet, selon la firme de recherche CESA, la compilation Super Mario 3D All-Stars s’est écoulée à pas moins de 9,07 millions de copies ! Rappelons que Nintendo ne l’avait commercialisée qu’au court d’une période de six mois, et ce tant en ligne que sur les tablettes des marchands. La firme a donc volontairement créé un effet de rareté s’étant reflété sur les ventes du jeu.

Bien des fans croyaient que Nintendo reviendrait sur sa décision, mais ce ne fut pas le cas. Depuis le 31 mars 2021, Nintendo a complètement supprimé la compilation du eShop et a stoppé la production de copies physiques. Plusieurs ont surnommé cette journée comme étant celle où « Mario est mort ».

Par ailleurs, d’autres jeux portés sur Nintendo Switch ont aussi connu beaucoup de succès si on se fie aux données de CESA. C’est le cas de The Legend of Zelda: Link’s Awakening (plus de 6 millions d’unités), Pikmin 3 Deluxe (plus de deux millions de copies) et Bayonetta 2 (plus d’un million de copies).