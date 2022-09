Assassin’s Creed, Mario + Rabbids, Just Dance 2023: Tout sur les annonces d’Ubisoft lors du Ubisoft Forward 2022

Si les activités d’Ubisoft semblent un peu plus au ralenti depuis quelque temps, le développement d’une panoplie d’idées est bien en cours au sein de ses studios. Ainsi, lors de la plus récente édition de son événement Ubisoft Forward, la firme française a levé le voile sur quelques jeux et autres projets afin d’allécher ses fans. Nous avons été conviés à ses bureaux montréalais et voici ce que nous avons pu y voir.

Rayman se joindra à Mario + Rabbids: Sparks of Hope

À quelques semaines du lancement de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Ubisoft a dévoilé un nouveau personnage qui se joindra aux héros du jeu de base. En effet, au moins trois ensembles téléchargeables seront lancés après sa parution et le dernier proposera nul autre que le personnage sans bras ni jambes Rayman.

Du reste, l’équipe créative a mentionné qu’il est trop tôt pour dévoiler le contenu des ensembles téléchargeables. Elle s’est contentée d’affirmer qu’elle « a énormément d’idées qu’elle désire explorer » au cours de l’année qui suivra le lancement de Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Sans surprise, Just Dance revient

On pouvait aisément s’y attendre, mais Ubisoft a confirmé que 2022 verra l’arrivée de l’opus annuel de la série Just Dance. Cette année, 40 chansons seront intégrées au jeu, incluant des hits de Dua Lipa, Justin Timberlake, Bruno Mars, Ava Max et Zara Larsson.

Néanmoins, cette nouvelle édition marquera le début d’un service en ligne régulièrement mis à jour pour la série. En effet, à l’image de Guitar Hero Live, vous pourrez vous déhancher sur une liste de pièces musicales qui sera régulièrement mise à jour.

De plus, il sera possible de passer à travers l’ensemble du jeu en ligne dans des parties supportant six joueurs. Ceux-ci pourront voter afin de sélectionner la prochaine chanson et interagir ensemble à l’aide d’expressions. Fait intéressant à noter: Just Dance 2023 sera cross-platform, ce qui vous permettra de jouer avec quiconque possède le jeu, et ce peu importe la plateforme. Ubisoft a également mentionné qu’il y aura un nouveau système de progression vous récompensant lorsqu’une danse est réussie afin que vous puissiez débloquer des éléments cosmétiques.

Just Dance 2023 sera disponible le 22 novembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch et Google Stadia.

Le monde de Skulls & Bones se dévoile avant son arrivée

Bénéficiant d’un tout nouvel engouement, le jeu Skulls & Bones a fait l’objet d’une nouvelle bande-annonce au sein de laquelle nous avons pu en apprendre un peu plus sur les possibilités qu’il offrira.

Ainsi, vous aurez l’occasion de personnaliser votre navire de multiples façons. En outre, vous pourrez l’équiper de pièces d’armement qui résisteront à certains types de dommages ainsi que de canons qui pourront briser différentes parties des bateaux ennemis. De plus, il vous sera possible de peindre votre navire, de poser des décorations sur ce dernier et de personnaliser vos voiles.

D’autre part, le jeu comprendra une panoplie de repaires de pirates. Bien entendu, vous pourrez affronter ces derniers et piller leurs trésors afin de les revendre aux plus offrants.

Enfin, Skulls & Bones sera cross-platform dès son lancement. Même si le jeu comprendra beaucoup de combats entre joueurs (PvP), vous pourrez désactiver cette option à tout moment afin de ne pas être importuné par d’autres humains désirant faire couler votre bateau et voler vos richesses.

Trackmania s’en vient sur consoles

Le populaire jeu de course Trackmania ne sera plus exclusif au PC. En effet, Ubisoft a annoncé que ce dernier sera lancé sur PlayStation 4/5, Xbox One et Xbox Series, Google Stadia et Amazon Luna au début de l’an prochain.

Il s’agira du même jeu gratuit lancé il y a un peu plus de deux ans sur PC. De ce fait, pour avoir accès aux plus grandes portions du jeu, vous devrez délier votre bourse afin d’acheter deux grands ensembles téléchargeables payants. Par contre, Trackmania sera cross-platform et cross-progression de sorte que vous pourrez jouer et poursuivre votre partie sur n’importe quelle plateforme.

Le plein d’Assassin’s Creed

Bien entendu, que serait un événement Ubisoft sans des nouvelles de l’une des séries fétiches de la compagnie ? De ce fait, nous avons pu faire le plein d’actualités au sujet de la franchise Assassin’s Creed.

Ainsi, Ubisoft a confirmé la venue d’Assassin’s Creed Mirage l’an prochain. Il s’agira d’un jeu qui retournera aux racines de la série de sorte qu’il mettra de côté le jeu de rôle à monde ouvert des derniers opus. Mirage se déroulera à Bagdag et mettra en scène Basim, l’un des assassins vus dans Assassin’s Creed Valhalla. La cité de Bagdag sera divisée en quatre sections à explorer et Ubisoft a confirmé que nous pourrons aussi visiter Alamut, la cité-forteresse des Assassins.

Les développeurs ont également confirmé le retour de plus de sections de course sur les toits ainsi que des opportunités d’assassinats qui reviendront à ce qu’elles étaient dans les premiers Assassin’s Creed. Le fameux aigle emblématique de la franchise sera aussi de retour, bien qu’il pourra désormais être blessé par des archers. De plus, Basim aura une nouvelle faculté lui permettant de ralentir le temps afin d’effectuer une série d’assassinats. Cela viendra compléter son arsenal d’armes et de techniques visant à moderniser la formule classique de la franchise.

En somme, avec Mirage, Ubisoft entamera une nouvelle ère qui s’éloignera des jeux de rôle à monde ouvert prenant plus de cent heures. D’ailleurs, puisque Mirage sera plus linéaire et restreint que les derniers opus de la série, son prix de vente sera légèrement inférieur. Ainsi, pour un jeu dont la durée de vie est estimée à 15-20 heures, Mirage devrait se vendre une dizaine de dollars de moins que les jeux actuels.

D’autre part, Ubisoft a levé le voile sur une nouvelle plateforme intitulée Assassin’s Creed Infinity. Il s’agira d’un hub qui liera les futurs jeux de la série. Parmi ces derniers, nous y retrouverons Assassin’s Creed Red et Assassin’s Creed Hexe. Le premier permettra d’incarner un shinobi au Japon féodal tandis que les détails au sujet du second sont minimes. Ubisoft s’est contentée d’affirmer qu’il s’agira d’un Assassin’s Creed très différent des autres et qu’il est en développement chez Ubisoft Montréal.

Par ailleurs, les amateurs de jeux mobiles pourront se tourner vers Assassin’s Creed Jade. Ce dernier sera un jeu en monde ouvert qui prendra place en Chine ancestrale. Vous pourrez y créer votre propre assassin et parcourir des lieux légendaires comme la Grande muraille de Chine. Ubisoft a indiqué que la jouabilité sera similaire à celle des autres Assassin’s Creed si ce n’est qu’il y aura des contrôles tactiles.

Enfin, Ubisoft apportera un autre jeu mobile de la série sur la plateforme de jeu de Netflix. Il rejoindra Valiant Hearts 2 et The Mighty Quest for Epic Loot 2, déjà annoncés en partenariat avec le géant de la diffusion sur demande. Ubisoft a également réitéré son désir d’amener une série Assassin’s Creed en prise de vue réelle sur Netflix, bien qu’elle n’en ait pas dit davantage à ce sujet. En espérant que ce sera mieux que le long métrage Assassin’s Creed, qui avait divisé les fans !