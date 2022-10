Testés : Google Pixel 7, Pixel Watch et Pixel Buds Pro

On en a un peu parlé ces dernières semaines étant donné qu’une bonne partie de l’information avait coulé sur Internet, mais c’est officiellement aujourd’hui que Google lance ses nouveaux produits mobiles qu’elle regroupe sous la marque Pixel. On serait évidemment tentés de les comparer à ce que proposent les leaders du marché, soit Apple et Samsung, mais Google ne semble pas intéressés par cette comparaison, puisque le géant californien essaie plutôt de se positionner dans ce qu’on pourrait appeler le «milieu de gamme».

Ses deux nouveaux téléphones, sa montre connectée et ses écouteurs Bluetooth ont tous une fiche technique assez relevée, mais pas tout à fait aussi sophistiquée que celle de leurs concurrents. Et c’est moins apparent pour les accessoires que sont la montre et les écouteurs, mais ses téléphones, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ont l’avantage de coûter un peu moins cher que l’iPhone ou le Galaxy S22, à 800$. Le Pixel 7 Pro coûte un peu plus cher, à 1180$.

Dans les deux cas, ce qu’il faut retenir, c’est que ces téléphones proposent une excellente autonomie, qui peut être étirée sur plus d’une journée entre deux charges, même si on les utilise sans cesse. C’est vraiment un gros point à leur avantage, surtout dans le cas du Pixel 7 Pro, qui a quand même un très grand écran de 6,7 pouces de diagonale.

Évidemment, Google dit avoir aussi amélioré les appareils photo, mais c’est surtout grâce à une retouche numérique que les photos deviennent plus nettes. On peut d’ailleurs « déflouter » de vieilles photos qu’on a prises dans le passé grâce au Pixel 7.

Les deux autres nouveautés, les Pixel Buds Pro et la Pixel Watch, font moins bien. Et leur prix de vente est moins intéressant : 450 et 260 dollars, respectivement. Il faut dire que le taux de change désavantage le Canada et ça n’aide pas beaucoup. La montre, surtout, est décevante vu son prix et vu sa taille, qui est très petite. Elle n’a pas grand-chose de plus à offrir que ce que la montre de Samsung offre, et elle est loin derrière l’Apple Watch.

Bref, si vous êtes un adepte des téléphones Android, le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro, c’est oui. Et si votre budget vous le permet, peut-être que vous voudrez considérer un ou deux accessoires en prime, mais rappelez-vous que ce ne sont vraiment que ça : des accessoires.