God of War, Pokémon et Sonic: 5 jeux à surveiller en novembre !

Les arbres perdent l’ensemble de leurs feuilles tandis que les heures d’ensoleillement se font de plus en plus courtes. Le mois de novembre est bel et bien arrivé, amenant avec lui la grisaille caractéristique de l’automne. Or, question de vous réchauffer tout en oubliant l’extérieur, plusieurs jeux vous garderont rivé devant votre écran au cours des prochaines semaines. Disons simplement qu’avec la venue d’un certain God of War: Ragnarok et des nouveaux opus de la franchise Pokémon, nous aurons de quoi nous occuper d’ici la fin de l’année !

Harvestella

Date de sortie: 3 novembre 2022

Sur: Nintendo Switch, PC

Fans de jeux comme ceux de la franchise Rune Factory, Harvestella pourrait bien vous intriguer. En effet, le jeu a des airs de la populaire série de Natsume puisqu’il vous permettra de gérer votre ferme tout en vous aventurant dans une quête similaire à celle d’un jeu de rôle.

Votre aventure vous amènera à sauver le monde alors que l’entité représentant la saison des morts a déréglé le cours normal des saisons. Au total, le jeu proposera douze classes et une multitude d’éléments propres aux jeux de gestion fermière. En outre, vous aurez l’occasion de parler aux citoyens des cinq villages mis de l’avant, de pêcher et de cuisiner lorsque vous ne serez pas occupé à combattre des monstres ou bien à prendre soin de votre ferme.

Sonic Frontiers

Date de sortie: 8 novembre 2022

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series S/X, PC

Une fois de plus, Sega tentera une nouvelle approche avec sa mascotte Sonic. Si les jeux 3D mettant en vedette le hérisson bleu n’ont pas toujours été synonyme de succès, Sega a l’intention d’offrir l’aventure la plus ambitieuse pour son personnage principal en le catapultant du côté du jeu à monde ouvert.

Sonic Frontiers vous amènera à sauver les îles Starfall alors que Sonic tentera de retrouver la trace de ses amis Tails et Amy. Le jeu offrira des zones ouvertes au sein desquelles vous aurez une série d’objectifs à atteindre et d’éléments à récolter. En plus des mouvements classiques du héros axés sur la vitesse, Sonic Frontiers lui conférera de nouvelles aptitudes qui vous serviront à combattre de nouveaux ennemis. Parmi ces derniers, vous devrez notamment affronter de gigantesques boss sur lesquels vous pourrez grimper. Tout cela sera accompagné par des niveaux mêlant le 3D au défilement horizontal et au sein desquels vous retrouver divers défis comme la récolte d’anneaux rouges ou bien des temps à battre.

God of War: Ragnarok

Date de sortie: 9 novembre 2022

Sur: PlayStation 4 et 5

Sans aucun doute l’un sinon le jeu le plus attendu de l’année, God of War: Ragnarok poursuivra là où God of War nous avait laissé. De ce fait, vous retrouverez Kratos et son fils Atreus dans une nouvelle aventure aussi personnelle que dangereuse. En effet, le duo père-fils devra surmonter de nouveaux dangers alors que le Ragnarok est aux portes d’Asgard. Mettant fin à leur périple dans la mythologie scandinave, Kratos et Atreus confronteront des figures mythiques telles que Thor et Odin, bien décidés à stopper celui surnommé le « tueur de dieux ».

Plutôt que de réinventer la roue, Sony Santa Monica proposera une continuité. La formule de God of War demeurant fonctionnelle, le studio offrira une aventure sommes toutes prudente qui ne réparera pas ce qui n’est pas brisé. Ainsi, en personnifiant autant le Spartiate que son fils, vous vous embarquerez dans une aventure remplie de missions et d’objectifs disséminés à travers la multitude de royaumes que vous devrez explorer. Qui sait, en chemin, peut-être trouverez-vous les réponses aux questions demeurées en suspens depuis God of War ?

Pokémon Scarlet et Pokémon Violet

Date de sortie: 18 novembre 2022

Sur: Nintendo Switch

Lors du dévoilement de Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, il fut difficile de ne pas considérer Pokémon Legends: Arceus comme un essai pour cette nouvelle génération de Pokémon. En effet, si on pouvait reprocher à Pokémon Legends: Arceus le vide de ses environnements, Pokémon Scarlet et Pokémon Violet reprendront un style de jeu similaire si ce n’est que vous y retrouverez les éléments ayant fait de Pokémon la série légendaire que nous connaissons.

Ainsi, vous aurez une plus grande liberté qu’au sein des autres jeux Pokémon alors que vous suivrez trois histoires distinctes. L’une d’elles vous amènera à devenir le champion d’arène de la région, quête que vous pourrez d’ailleurs aborder dans l’ordre que vous souhaiterez. En plus de nouveaux Pokémons, dont trois Pokémons de départ, les jeux offriront différentes nouveautés qui accentueront votre sentiment de liberté. Parmi ces dernières, vous pourrez notamment envoyer un Pokémon qui vous suivra afin qu’il explore les environs, récoltant au passage de l’expérience et des objets sans que vous n’ayez à lui donner un quelconque ordre.

Just Dance 2023

Date de sortie: 22 novembre 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

Quoi qu’on en dise, la série Just Dance est un grand succès annuel pour Ubisoft. Année après année, des millions de joueurs se trémoussent au son de populaires chansons, question de s’entraîner tout en jouant.

Just Dance 2023 se présente comme une continuité qui ne démodera pas la formule classique de ses prédécesseurs. Au total, vous y retrouverez 31 chansons d’artistes bien connus tels que Dua Lipa, Bruno Mars, Justin Timberlake et Imagine Dragons. Or, la grande nouveauté de cette édition sera l’intégration de modes en ligne. Au total, cinq joueurs pourront s’affronter en multijoueur tandis qu’un nouveau service renouvelant constamment la banque de chansons du jeu vous offrira l’occasion de vous déhancher au son de nouvelles pièces musicales. Dans les faits, cela octroiera au jeu une durée de vie très grande, voire même quasi-infinie si le service demeure en ligne un bon moment.