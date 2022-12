L’Apple Watch Ultra se prépare pour l’arrivée de l’hiver

Ceux qui suivent Apple d’assez près savent qu’en plus de l’iPhone 14, Apple a lancé trois nouvelles montres connectées plus tôt cet automne. L’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE sont les modèles qui ciblent le grand public, mais le modèle-phare, la Watch Ultra, est un modèle qui mise très fort sur les activités de plein air et surtout les activités de plein air extrêmes pour se démarquer.

Déjà, la Watch Ultra avait des fonctions assez sophistiquées de suivi pour les amateurs d’escalade, de plongée, de course ou même de triathlon. Et avec l’arrivée de l’hiver, on voit la montre ajouter le suivi automatisé du ski et de la planche à neige à ses fonctions.

Un peu comme pour la plongée, il faut passer par une application tierce, appelée «Slopes», le mot anglais pour parler des «pistes». L’application suit de près les descentes qu’on fait en ski ou sur une planche, et donne des indications sur sa vitesse, sa technique, et ainsi de suite. Elle détecte automatiquement la station de ski où on se trouve et permet aussi de se comparer à des amis skieurs ou planchistes.

Ce qui est aussi nouveau avec cette application, c’est qu’elle utilise les touches d’action rapide de l’Apple Watch Ultra. On peut donc rapidement lancer le suivi de nos déplacements sur les pistes en appuyant une fois sur la touche latérale, et c’est parti.

C’est une nouveauté qui devrait intéresser les amateurs de plein air hivernal. Surtout, et pour Apple c’est ça la clé, c’est une nouvelle fonction qui permet à sa montre connectée de rivaliser encore un peu plus avec des accessoires plus spécialisés de marques bien connues dans le plein air comme Garmin et Suunto, par exemple.

Mais peu importe, c’est aussi un signal que l’hiver approche, et pour les amateurs de ski et de planche à neige, c’est vraiment ça, la bonne nouvelle.