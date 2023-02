Comment prolonger votre assurance lors de l’achat d’un appareil mobile

Nos appareils mobiles nous suivent partout dans notre quotidien et bien qu’on tente d’en prendre soin du mieux qu’on peut, un incident peut vite arriver et nous ne sommes jamais entièrement à l’abri du bris ou du vol.

Heureusement, il existe différentes façons d’assurer votre bien. Saviez-vous que votre méthode de paiement choisie lors de l’achat de votre appareil mobile peut prolonger l’assurance de celui-ci ?

On vous explique les différentes garanties qui sont à votre portée et comment les prolonger.

Les garanties de base

Avant d’avoir recours aux assurances, il est bon de connaître vos droits en ce qui concerne l’achat d’un appareil mobile. Selon l’Office de protection du consommateur, vos appareils mobiles, c’est-à-dire votre téléphone cellulaire, tablette et ordinateur portable, sont protégés par la loi selon :

la garantie d’usage, la durée de vie raisonnable et la protection contre les vices cachés.

Ensuite, vous obtenez normalement une garantie de base du fabricant qui est habituellement d’une durée de six mois à un an et qui devrait être détaillée dans la facture ou dans les documents qui accompagnent l’achat de votre appareil. Cette garantie ne couvre pas nécessairement tous les dommages ou bris, et c’est pourquoi l’on vous propose souvent l’achat d’une garantie complémentaire et prolongée (on pense à AppleCare+, par exemple) qui offre une protection supérieure.

Il est normal de vouloir choisir une protection supplémentaire pour protéger votre appareil, mais avant de payer davantage, vérifiez si la carte de crédit qui servira à payer votre appareil peut vous offrir une couverture similaire.

L’assurance habitation

Saviez-vous que vos appareils mobiles sont généralement couverts par votre assurance habitation ?

Puisque chaque police est différente, il faut cependant s’informer afin de savoir si vos biens matériels sont également couverts en dehors de votre domicile. Par exemple, en cas de bris ou de vol lorsque vous voyagez, de quelle couverture disposez-vous ?

Nous vous conseillons de relire votre police d’assurance pour savoir à quelle protection vous avez droit, et de vérifier votre franchise en cas de dommage en dehors de votre domicile. Il faut aussi considérer qu’une réclamation sur votre assurance habitation sera considérée comme un sinistre, et fera inévitablement augmenter le coût de votre police.

Protection offerte par les cartes de crédit

Bien choisir sa méthode de paiement est une manière facile et abordable de prolonger l’assurance de votre appareil mobile.

Plusieurs cartes de crédit offrent maintenant une couverture plus longue que celle offerte par le fabricant sur votre appareil et ce, sans devoir payer de frais supplémentaires.

Lorsque vous choisissez votre méthode de paiement, il est important de connaître les assurances et garanties offertes par votre carte de crédit. Plusieurs cartes offrent l’une de ces deux options :

Une garantie prolongée pour les achats

Une assurance appareils mobiles

L’assurance garantie prolongée

L’assurance garantie prolongée s’active au moment où la couverture d’assurance du fabricant se termine. Ainsi, vous prolongez cette assurance de base d’une durée supplémentaire variant d’une à deux années.

Astuce : de nombreuses cartes de crédit sans frais annuels offrent la garantie prolongée.

Si vous recherchez une carte de crédit sans frais annuels, nous vous conseillons celle-ci puisqu’elle n’exclut pas les appareils électroniques dans son contrat d’assurance.

L’assurance appareils mobiles

Plusieurs cartes de crédit offrent une assurance spécifique pour les appareils mobiles, et certaines sont même sans frais annuels. Ces cartes vont donc généralement doubler la couverture du fabricant et l’assurance en offrant une couverture allant généralement jusqu’à 1 000 $ par appareil.

Cette assurance vient avec des conditions, qui sont généralement de porter l’achat complet de l’appareil sur la carte de crédit, et que cette carte soit encore active au moment de la réclamation.

Parmi les nombreuses cartes offrant l’assurance appareils mobile, on retrouve la Carte CobaltMC American Express ainsi que la Carte macrédit Mastercard de la Banque Nationale qui est sans frais annuels.

Conclusion

Quand vient le temps de protéger nos appareils mobiles, les options ne manquent pas. Ces appareils sont souvent assez coûteux et puisque nous les utilisons tous les jours, nous ne sommes jamais tout à fait à l’abri d’un accident, de la perte ou d’un vol de ces biens.

Grâce à la garantie prolongée et l’assurance appareils mobiles offertes par plusieurs cartes de crédit, il est possible d’obtenir une meilleure couverture, et ce, sans avoir à débourser de frais supplémentaires.

Lors de votre prochain achat d’appareil mobile, assurez-vous de bien lire les polices d’assurance de vos cartes de crédit afin de connaître la protection à laquelle vous aurez droit. S’il n’y a pas de protection offerte, ce sera une bonne occasion de souscrire à une nouvelle carte de crédit qui vous en offrira une.

Trouvez la meilleure carte de crédit pour vous à l’aide de ce comparateur et profitez-en pour récolter des récompenses sur votre prochain achat d’appareil mobile.