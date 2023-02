Bing et ChatGPT ne font pas si bon ménage…

Microsoft a intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing il n’y a pas une semaine encore que déjà, des internautes sont parvenus à malmener ce nouvel outil conversationnel qui devait pourtant révolutionner dans le bon sens du terme le petit monde des moteurs de recherche sur Internet.

Avec ChatGPT intégré à son propre moteur, Bing propose des résultats mixtes où on trouve des liens vers des sites web pertinents, et aussi une réponse un peu plus détaillée formulée dans un langage tout à fait naturel par ChatGPT.

Une fois qu’on a la réponse à sa question, on peut clavarder avec Bing pour approfondir un peu plus la réponse. Et c’est à ce moment-là qu’on voit apparaître une des limites de ChatGPT.

Questionné sur le coût élevé des services Internet au Canada, Bing pige dans un texte paru en 2019 qui n’est plus d’actualité. Dans un autre cas, un développeur qui a demandé à l’IA de revenir sur la discussion qu’ils avaient eu précédemment, celle-ci a complètement perdu la boule. Elle a indiqué qu’elle avait un trouble de mémoire, a indiqué qu’elle ne savait plus quoi faire, et a demandé de l’aide à l’internaute.

Ça sonne drôlement comme une crise existentielle ce qui, pour une IA de la trempe de ChatGPT, est un concept quand même assez difficile à imaginer.

D’autres internautes ont évidemment essayé de lui faire dire n’importe quoi et son contraire. C’est assez facile à faire, étant donné qu’on a souvent juste à la défier sur la réponse qu’elle vient de donner, pour qu’elle change immédiatement d’avis.

Bref, Bing avec ChatGPT n’est pas encore parfait. Et comme on peut le deviner, chez Microsoft, on en est très conscient. Le géant technologique a averti en lançant sa nouvelle version de Bing qu’il y allait avoir des erreurs et des pépins techniques à l’horizon.

Il faut dire que cette version-là de Bing est pour le moment accessible sur invitation, justement afin de l’améliorer et de la préparer pour le jour où elle aura à faire face à toutes les demandes du public.

Espérons au moins que ce jour-là elle ne se questionnera plus sur sa propre existence…