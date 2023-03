Meta coupe 15 000 postes de plus que prévu

C’est le signe que tout n’est pas revenu à la normale dans le secteur technologique… Meta, la société-mère de Facebook et Instagram, a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle allait couper 10 000 emplois et qu’elle éliminait aussi 5000 postes vacants au sein de son organisation. Ces 15 000 coupures là s’ajoutent aux 11 000 mises à pied annoncées il y a quatre mois.

Chez Meta, on dit vouloir améliorer la performance financière de l’entreprise en éliminant les postes de cadres redondants ou inutiles, pour créer un organigramme qui serait plus «plat», c’est-à-dire qu’il compterait moins d’échelons. Des projets en cours de développement qui ne seraient pas rentables ou qui seraient moins prioritaires seront aussi éliminés.

En tout, donc, Meta comptera après cette nouvelle ronde de mises à pied environ 66 000 employés, soit 25% moins que l’entreprise californienne comptait il y a six mois. C’est un geste qui peut sembler étonnant, et avec raison.

Meta, il faut le rappeler, continue d’être très profitable. À la bourse, la valeur de son action a bondi de 50% depuis le début de l’année. Meta vaut encore moitié moins à la bourse de New York qu’elle valait à son sommet de novembre 2021, mais aucune des plus grandes sociétés technos n’a encore récupéré toute la valeur effacée depuis un an et demi.

Il va falloir se demander un jour si les attentes des investisseurs ne sont pas trop élevées envers des entreprises comme Meta, qui doivent générer toujours plus de profits, quitte à mettre à la porte des dizaines de milliers de personnes même si le travail que ces personnes là effectuent est profitable pour l’entreprise.

Cela dit, aujourd’hui c’est Meta, mais demain, ce sera peut-être Google. Chez Alphabet, la maison-mère de Google, on se préparerait aussi selon les rumeurs à procéder à une nouvelle ronde de coupures.