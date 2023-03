Nintendo dévoile de nouveaux détails et accessoires sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Très attendu le 12 mai prochain, Nintendo et le producteur Eiji Aonuma ont dévoilé de nouveaux détails concernant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ainsi, au cours d’une petite présentation d’une dizaine de minutes, nous en avons non seulement appris davantage au sujet du jeu, mais nous avons également été informés de la venue de nouveaux accessoires à l’effigie de la prochaine aventure de Link.

Des nouveautés qui promettent

Au niveau de l’interface du jeu, ce dernier ressemble énormément à celui de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En revanche, l’icône des runes a visiblement été remplacée par une icône représentant une pomme. Cela signifie que la nourriture occupera toujours une place importante dans le jeu et qu’un raccourci a été ajouté afin que nous puissions sélectionner des ingrédients à cuisiner rapidement.

Par ailleurs, bien qu’Hyrule sera toujours présente, Link s’aventurera bel et bien dans le ciel au sein des Sky Islands. Ces îles flottantes, qui ne sont pas sans rappeler The Legend of Zelda: Skyward Sword, auront leurs propres environnements et ennemis que vous pourrez combattre avec diverses armes. Celles-ci auront toujours une durabilité limitée, mais vous aurez l’occasion de les fusionner afin d’en créer de nouvelles. Par exemple, lors de la présentation, nous avons pu apercevoir Link fusionner une simple branche d’arbre fragile avec une pierre afin de créer un marteau. La fusion fonctionnera aussi avec les flèches, ce qui permettra notamment d’ajouter des dégâts élémentaires ou même de créer des flèches avec visée automatique en leur attachant un globe oculaire. Les monstres auront aussi accès à des armes fusionnées lorsqu’ils vous confronteront.

D’autre part, à l’image de Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts, Link pourra créer ses propres véhicules afin de parcourir l’immense environnement devant lui. Dans le vidéo, nous avons notamment vu Link assembler des billots de bois puis ajouter une hélice afin de créer un radeau lui permettant de naviguer sur les flots de la mer.

Enfin, Link pourra utiliser une nouvelle habileté nommée Ascend. Cette dernière lui permettra de traverser n’importe quel plafond dans le jeu afin d’explorer tout type d’environnement, dont des donjons et cavernes. De plus, lorsque vous passerez des Sky Islands à Hyrule, vous pourrez maintenir le bouton R afin de tomber plus rapidement.

Une nouvelle Switch OLED et de nouvelles manettes

Avec cette présentation, Nintendo a profité de l’occasion pour dévoiler une toute nouvelle Nintendo Switch OLED aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Disponible le 28 avril au coût de 469,99$, les couleurs du socle seront en or et blanc avec le sceau officiel d’Hyrule. Les Joy-Cons seront quant à eux en or avec des croquis en blanc et vert.

Le 12 mai, le jeu sera lancé aux côtés d’une nouvelle manette Nintendo Switch Pro et d’un étui de transport. La manette sera vendue au prix de 99,99$ tandis que l’étui sera offert pour 32,99$.