Apple et Google s’allient pour mettre fin au traçage illégal par Bluetooth

C’est rare que ça se produit, mais Apple et Google s’entendent sur une chose : le traçage et l’espionnage qui sont permis par une utilisation abusive des dispositifs Bluetooth comme les petits accessoires de localisation AirtAgs, c’est non seulement illégal, ça devrait être impossible. Les deux géants technos se sont donc entendus pour créer une nouvelle norme d’industrie qui empêchera quiconque souhaite le faire d’utiliser ces dispositifs pour espionner une autre personne.

Apple et Google demandent aussi aux autres entreprises du secteur de l’électronique de se joindre à elles. Cela inclut Samsung, et des sociétés spécialisées, comme Tile, le fabricant qui a pour ainsi dire créé ce marché des petits dispositifs électroniques de traçage par Bluetooth.

AirTags, Tiles, etc.

Les Tiles, comme les AirTags et autres, fonctionnent à partir des données de localisation de son téléphone pour se situer de façon très précise, parfois à quelques centimètres près. On peut connaître leur localisation à partir d’une application mobile qu’on installe sur son téléphone. Pour se situer, ces gadgets utilisent différents protocoles sans fil, dont le protocole Bluetooth.

On peut les utiliser pour localiser ses clés, son vélo, sa voiture… et évidemment, des petits malins ont commencé à s’en servir pour suivre d’autres personnes. Il suffit de glisser un AirTag dans le sac de sa victime pour savoir où elle se trouve pratiquement en temps réel.

Pour éviter que ça devienne un problème plus grave, Apple et Google ont donc créé cette alliance qui vise à empêcher cette pratique. Déjà en 2022, Apple s’est assise avec les autorités américaines pour tenter de mettre en place des outils qui éviteraient justement qu’on puisse suivre ou espionner illégalement d’autres personnes grâce à ses AirTags.

Ce qu’Apple et Google proposent maintenant, c’est de prendre le fruit de cette collaboration avec les autorités et d’en faire une norme d’industrie. Une éventuelle mise à jour du logiciel des iPhone et des téléphones Android suffirait pour rendre ces mesures de sécurité répandues à l’ensemble du marché des traceurs Bluetooth.Évidemment, il va falloir voir dans les prochains mois comment ce geste va se concrétiser, mais les organismes de protection des consommateurs ont réagi plutôt positivement à cette annonce, disant que c’est un premier pas dans la bonne direction.