Test du Pixel 7a, Meilleur que le Galaxy A54 ?

On peut dire que Google vient de frapper un grand coup avec le Pixel 7a, ce téléphone n’a fait presque aucun compromis pour offrir le meilleur, tout en réussissant à contenir son prix!

Avant de commencer, il faut savoir que le Pixel 7a est lancé dans des conditions particulières. Il se murmure en coulisse que si les ventes décevantes du Pixel 6a se réitèrent avec le 7a, Google pourrait arrêter cette série afin de se contrer sur les Pixel et Pixel Pro qui rencontrent un large succès. C’est peut-être pour cette raison que Google a mis tout ce qu’il avait dans ce téléphone qui ne fait presque aucun compromis sur la qualité et les fonctionnalités. Recharge sans fil, capteur double objectif de 64 Mégapixels, processeur Tensor Core G2 comme sur le Pixel et des dimensions légèrement en hausse. Google a tout simplement décidé de lancer un téléphone de la dernière chance capable de rouler sur ses concurrents et encore mieux, sans procéder à l’augmentation de prix qui a frappé l’industrie. Il conserve ainsi un tarif de 599$.

Prise en main

Visuellement, il est difficile pour les non-initiés de différencier le Pixel 7a du Pixel 7. Le 7a reprend les lignes du Pixel 7 et conserve la même largeur, tandis que la hauteur perd 3 millimètres. Il adopte la même face arrière en plastique flanquée du G de Google en son milieu. L’excroissance sur la face arrière pour l’appareil photo est conservée, mais dans une dimension réduite, et finalement, il se distingue de son grand frère surtout par ses coloris, en particulier la superbe version Coral dot nous avons fait l’essai. Il est doté de la norme IP67, et est donc résistant à l’immersion, mais également à la poussière.

L’ergonomie frise l’excellence. Qu’on le tienne de la main droite ou gauche, toutes les touches sont accessibles sans avoir à effectuer la moindre contorsion. Le capteur d’empreintes est lui aussi bien positionné sur le milieu de l’écran afin de la déverrouiller avec le pouce sans que le moindre déséquilibre n’apparaisse. Ses dimensions un peu réduites face au Pixel 7 sont également parfaites, quelle que soit la morphologie de vos mains.

Un conseil tout de même, changez la navigation par gestes de Google qui peine à fonctionner correctement par les trois boutons classiques Android qui ont fait leurs preuves.

Écran

Son écran AMOLED de 6.1 pouces n’a pas à rougir de la comparaison face aux 6.3 du Pixel 7. Il présente des couleurs vives, mais assez justes et offre une résolution de 1080X2400. Il est extrêmement réactif, et ne présente pas de trace de ghosting ou blur lors de l’écoute de vidéos rapides, tandis que la reconnaissance tactile est précise. En jeu, son puissant Tensor Core G2 lui assure un confort bien supérieur à ses concurrents en affichant les derniers titres avec fluidité, il fait mieux que le Galaxy A54 handicapé par son processeur moins puissant.

Un capteur photo exceptionnel

La photo est importante et Google le sait! Le Pixel 7 possède déjà l’un des meilleurs capteurs photo de l’industrie et Google avait évoqué que le Pixel 7a n’aurait rien à envier au Pixel 7 sur cette partie. Eh bien! Croyez-le ou non, mais le Pixel 7a fait presque aussi bien que le Pixel 7.

La définition, le piqué, ou encore la reproduction très juste des couleurs, ses photos sont exceptionnelles et encore plus à ce tarif. Même chose lorsque viennent le soir et la nuit, le Pixel 7A se débrouille très bien dans ces conditions pour afficher les détails malgré le peu d’éclairage. Le traitement effectué sur les photos leur assure un rendu fin et naturel. On ne note pas de filtre visant à adoucir la photo, ici l’IA s’évertue à traiter et reproduire le plus fidèlement possible ce que capte la lentille. Le Pixel 7a écrase sans peine toute la concurrence à ce niveau de prix.

Stockage

Voilà l’un des rares reproches à adresser à ce téléphone. 128 GO restent bien pour une utilisation normale, et si l’on nettoie souvent son contenu, mais l’absence d’un lecteur de lecteur de carte SD est tout de même un manque. Google veut sûrement favoriser ses services de stockage en ligne, mais il sera incapable de contenter ceux qui ont besoin d’un stockage plus étendu et en local disponible en toute occasion, sans parler du cout du transfert si l’on n’a pas accès à un réseau Wi-Fi.

Technologies

La recharge sans fil de 30 Watts est trois fois la charge que supporte le Galaxy S23 en passant. Il possède autrement le déverrouillage par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, la technologie des appels clairs pour assurer une excellente qualité audio lors des appels, la retranscription des messages vocaux Google, des dizaines d’options lors de la prise de photos, ou encore le choix de l’affichage entre une fréquence de 60 ou 90Hz.

Autonomie

Cela fait une semaine que je me sers du Pixel 7a et je le recharge tous les deux jours. Il faut dire que sa batterie a la même capacité que celle du Pixel 7. Je signale que j’ai laissé l’écran en mode 60 Hz excepté en jeu ou pour des essais où je l’ai alors passé à 90Hz. Si vous l’utilisez normalement en prenant les transports tous les jours, peut-être qu’il descendra à une journée et demie, mais en tout cas, avec le Bluetooth allumé et connecté à ma montre, des appels, quelques vidéos et la réception de nombreux messages, il tient largement 48 heures.

Audio

L’écoute au casque reste très bonne, surtout si vous utilisez déjà un ampli audio Bluetooth. Si l’on regarde maintenant les haut-parleurs, le Pixel 7 n’était pas très qualitatif de ce côté et le Pixel 7a hérite des mêmes caractéristiques. C’est assez bien pour écouter une vidéo d’une personne qui parle, mais évitez de jouer de la musique, les basses ressortent mal et l’accent est mis sur les médiums aigus. Pensez à emporter une enceinte Bluetooth dans votre valise si vous voyagez!

Pixel 7 Vs Pixel 7a

Face au Pixel 7, Le 7a fait l’impasse sur des options comme le micro actif qui capte le son environnant pour adapter le rendu musical si vous écoutez de la musique au casque. Il offre également moins de stockage avec uniquement 128 GO contre 256 pour le Pixel 7. Son écran est de 6.1 pouces face aux 6.3 pouces du Pixel 7 et il est un peu plus léger.

Conclusion

À 599$, le Pixel 7a n’a pas subi d’augmentation de tarif et se positionne très bien face à ses concurrents. De plus, il possède le même Tensor G2 que le Pixel 7 ce qui lui assure beaucoup de puissance. Son véritable concurrent est le Galaxy A54 qui garde pour lui son écran 120 Hz, mais très énergivore, et surtout son lecteur de carte SD qui permet d’augmenter le stockage à 1TO. Face à lui, le Pixel 7a a l’argument massue d’offrir une meilleure caméra et un processeur Tensor Core G2 bien plus puissant que l’Exynos 1380 du A54.

Google a accouché d’un excellent téléphone sur de nombreux points et n’a fait aucun compromis sur la puissance et surtout la qualité de son capteur, l’un des éléments les plus importants pour un téléphone dans ces prix. On ne peut réellement lui reprocher d’avoir fait l’impasse sur un lecteur de lecteur de cartes SD, et dans une certaine mesure sur l’absence d’un port audio.

Crédit Images : Branchez-Vous – Google