Apple MacBook Pro M3 : au-delà du muscle, le «noir spatial» fait jaser

Avec sept nouveaux MacBook Pro à processeur M3, Apple complète le rafraîchissement de son catalogue à temps pour les Fêtes.

C’est via une vidéo préenregistrée diffusée sur son site web et via son application Apple TV qu’Apple a dévoilé la veille de l’Halloween une nouvelle gamme de trois processeurs M3. Créés selon un procédé d’impression de 3 nanomètres, le même utilisé pour produire le processeur A17 du nouvel iPhone 15, les puces M3 viennent en trois saveurs : M3, M3 Pro et M3 Max.

Apple a aussi présenté un nouvel iMac à processeur M3.

Sans doute verra-t-on une puce M3 Ultra éventuellement, mais ce n’est pas le cas cet automne.

La technologie M3 est appelée «système sur puce» puisqu’elle intègre plusieurs composants centraux d’un appareil informatique. Par exemple, Apple introduit sur la puce M3 une nouvelle génération de son processeur graphique (GPU) qui contribue en grande partie aux gains de performance par rapport aux processeurs M1 et M2 vendus ces trois dernières années.

Ces améliorations techniques permettent aux processeurs M3 d’être entre 2,5 et 1,8 fois plus performants que les processeurs M1 et M2, respectivement. Mais Apple a surtout dans sa mire les propriétaires de MacBook Pro à processeur Intel plus âgés, et là-dessus, la comparaison est très avantageuse pour les nouvelles puces conçues par la division Apple Silicon : dans un contexte similaire, les puces M3 seraient jusqu’à 11 fois plus rapides qu’un processeur Core de 12e génération d’Intel.

MacBook Pro M3

Apple décline son MacBook Pro en deux formats : de base, le MacBook Pro de 14 pouces offre le choix entre un processeur M3 et un processeur M3 Pro. Son prix de base de 2099$ est 500$ moins élevé que celui d’un MacBook Pro de 14 pouces à processeur M2 Pro, ce qui peut sembler une aubaine. Mais Apple en profite aussi pour retirer de son catalogue le MacBook Pro de 13 pouces qui lui coûtant 1700$.

Peu importe, Apple cible les étudiants, les entrepreneurs et les créateurs de contenu très mobiles avec ce nouveau Mac. Sa mécanique est assez puissante pour permettre de jouer à des jeux vidéo haut de gamme ou des applications professionnelles de pointe, mais son moniteur de 14 pouces est quand même plutôt modeste.

Une grande différence entre le MacBook Pro et un MacBook Air, moins coûteux, est que le Pro a un ventilateur (par ailleurs assez silencieux). Il peut donc pousser un peu plus loin sa mécanique.Le MacBook Pro propose aussi une autonomie de 22 heures entre deux branchements dans une prise d’alimentation. C’est énorme. Et contrairement aux portables Windows, la performance est identique, que le Mac soit branché ou pas.