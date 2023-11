MacBook Pro M3 Pro et Max: de la puissance à revendre

Apple a présenté sans le dire de cette façon sept variantes de son nouveau MacBook Pro à processeur M3. La plupart de celles-là sont animées par les processeurs M3 Pro et M3 Max.

Le processeur M3 Pro se trouve sur le MacBook Pro de 14 ou de 16 pouces. C’est certainement cette deuxième variante qui est la plus attrayante des deux. Le M3 Pro peut accueillir jusqu’à 128 go de mémoire vive unifiée, utilisée par les différents processus du processeur, pour optimiser sa rapidité de traitement de l’information.

Par exemple, cela permet au MacBook Pro d’intégrer une accélération matérielle dédiée au lancer de rayon, ou ray-tracing, comme on dit plus couramment, ainsi qu’à l’ombrage parallélisée (mesh shading). Ces deux attributs rendent les jeux vidéo et les environnements numériques très complexes pas mal plus agréables à regarder.

Même avec la puce M3 Pro, le MacBook Pro propose une autonomie de 22 heures entre deux branchements. Ça rend cet appareil fort attrayant pour les gens qui recherchent la puissance d’un ordinateur de bureau et la mobilité d’un portable.

MacBook Pro M3 Max

Le MacBook Pro à puce M3 Max est évidemment le plus puissant de la gamme. Lui aussi existe en version à écran de 14 et de 16 pouces. Son prix de détail est aussi élevé que ses performances : ça va de 4350$ à 5300$, avant les options. Au moins, ça inclut entre 512 go et 1 to de stockage interne de base.

Le MacBook Pro semble plus à l’aise dans son format de 16 pouces. C’est là où son système de son à six haut-parleurs s’exprime le mieux, même s’il sonne très bien en version de 14 pouces. Son clavier et son pavé tactiles semblent aussi mieux adaptés à ce format.

Surtout, on remarque davantage sa nouvelle finition en aluminium mat «noir spatial», une variante plus sombre de son boîtier qui a aussi été conçue de manière à ne pas être facile à tacher. Pas de traces de doigts sur ce Mac!