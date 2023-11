Apple iMac M3 : plus de muscle et… de ports Lightning

Apple renouvelle son Mac tout-en-un avec le processeur M3, mais les périphériques à connexion Lightning restent inchangés.

L’iMac M3 a été dévoilé aux côtés des nouveaux MacBook Pro à puce M3, M3 Pro et M3 Max. Il s’agit de l’ordinateur personnel tout-en-un le plus vendu au monde. Sans surprise, puisque c’est aussi celui qui, à un prix qui ne défonce par le plafond, propose le meilleur rapport performance-prix et le design le plus attrayant – le modèle actuel ne fait que 11,5 millimètres d’épaisseur, après tout.

L’introduction du nouveau processeur M3 permet à Apple de revoir la mécanique de son iMac, mais tout le reste demeure inchangé, par rapport à l’iMac à puce M1 lancé il y a deux ans.

Cela signifie qu’on peut l’acheter avec une souris Magic Mouse et un clavier Magic Keyboard avec identifiant biométrique Touch ID, mais que ces périphériques ont besoin d’un port Lightning pour être chargés. Pas de souci : le câble USB-C – Lightning est dans la boîte.

Mais c’est quand même cocasse, vu le virage a tout USB-C entrepris plus tôt cet automne par Apple du côté de l’iPhone.

24 pouces de couleur

Apple propose trois versions de l’iMac, tous trois animés par le même processeur M3 de base. Cela comprend 8 cœurs et un processeur graphique (GPU) de 8 cœurs de base. Les versions plus équipées rehaussent à 10 cœurs le GPU. On peut aussi opter pour 512 go de stockage interne, plutôt que les 256 go de base. Les prix varient de 1699 à 2199$, avant les options.

Selon Apple, le nouvel iMac M3 exécute les tâches qu’on lui demande deux fois plus rapidement que l’iMac précédent à processeur M1. C’est un gain de performance qui se fera surtout ressentir pour les acheteurs qui possèdent un iMac plus âgé et qui aimeraient le troquer pour un nouveau modèle tout neuf. Apple dit en passant qu’elle peut reprendre vos vieux Mac pour les recycler convenablement.

Par rapport à un iMac à processeur Intel, le nouvel iMac à processeur M3 est de 2,5 à 4 fois plus performant. Son affichage est aussi d’un format différent, puisque l’iMac à puce Intel a été vendu en versions de 21 et de 27 pouces.

Cette fois-ci, l’écran fait 24 pouces de diagonale. On trouve une caméra pleine HD au haut de l’appareil, et un système de son à six haut-parleurs. L’appareil peut être utilisé par toute la famille, et on peut passer d’un compte d’utilisateur à un autre simplement en apposant son doigt sur la touche Touch ID du clavier, qui identifie immédiatement la bonne personne.

L’iMac M3 est par ailleurs offert en sept couleurs, ce qui ne manquera pas de plaire aux gens qui comptent l’installer à un endroit bien visible de leur logement…